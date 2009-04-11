محمد باقر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای این مصوبه هیئت دولت در مرحله اول پروازهای سوریه و دبی برقرار می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح باید موانع ساخت جایگاه سوخت این فرودگاه رفع که عملیات اجرای این مصوبه پس از دو سال وقفه این هفته آغاز شد.

وی خاطر نشان کرد: شمار پروازهای این فرودگاه با پیوستن یک فروند هواپیمای فوکر 100 افزایش یافت.

به گفته شریفی، نخستین پرواز این هواپیما از روز سه شنبه گذشته در مسیر مشهد به نوشهر انجام و با این اقدام ظرفیت ناوگان پروازی نوشهر افزایش یافت.

رئیس فرودگاه نوشهر خواستار برنامه ریزی متولیان امر برای رفع موانع بین المللی شدن این فرودگاه شد.

غرب مازندران دو فرودگاه در شهرستان های نوشهر و رامسر دارد.