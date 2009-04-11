حمیدرضا قبادی معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند آماده سازی مصلی برای برگزاری نمایشگاه، گفت: استقرار گمرک نمایشگاه و ورود کتاب‌های خارجی زودتر از موقع ناشران اروپایی، از جمله اتفاقات مهم این دوره است و نشان از استقبال خوب ناشران بزرگ و فعال آنها از نمایشگاه دارد که به رغم مسائل حاشیه‌ای که برخی کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده‌اند، صورت می‌گیرد.

ورود 150 تن کتاب خارجی به نمایشگاه

وی افزود: این کتاب‌ها از مبدا یعنی همان کشورهای اروپایی بارگیری شده و مستقیماً و البته به تدریج وارد نمایشگاه شده و می‌شود. تاکنون بالغ بر 150 تن کتاب از این ناشران به گمرک نمایشگاه وارد شده و در مقایسه با یک ماه مانده به آغاز نمایشگاه قبلی، رقم چشمگیری است.

قبادی در ادامه از تغییر سالن مربوط به بانک صادرات ایران در محل مصلی خبر داد و گفت: این سالن در شرایط حاضر به طور کامل غرفه‌بندی شده و قرار است در اختیار ناشران داخلی و در واقع بخش عمومی قرار بگیرد. در عوض به جهت سهولت مراجعانی که در بخش ارزی کتاب‌های مورد نظرشان را خریداری می‌کنند و نیازمند دسترسی به بانک صادرات هستند، این بانک را با ورودی شبستان در بخش شرقی منتقل کرده‌ایم.

افزایش 15 درصدی فضای ناشران داخلی

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در توضیح دلیل این اقدام افزود: پیشتر مراجعانی که از بخش ارزی خرید خود را انجام می‌دادند، می‌بایست تمامی سالن‌های رواق اصلی شبستان را می‌پیمودند تا به بانک صادرات برسند و کار بانکی خود را انجام دهند که با این کار، مشکل مذکور برطرف شده است. ضمن اینکه در راستای همین تحول مکانی بیش از 15 درصد به فضای در اختیار ناشران داخلی در 4 بخش آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و عمومی اضافه شده است.

وی اضافه کرد: امسال همچنین ناشران دانشگاهی را در یک طبقه از رواق شرقی جا داده‌ایم و تنها ناشران عمومی هستند که در رواق اصلی شبستان قرار دارند.

توضیحات معاون اجرایی نمایشگاه درباره تغییرات در نحوه اختصاص غرفه به ناشران

قبادی در خصوص دلیل تغییر آئین‌نامه نحوه اختصاص غرفه به ناشران نیز گفت: برای اختصاص فضای نمایشگاهی به ناشران در سال‌های قبل تعداد عنوان‌های کتاب مد نظرمان بود اما امسال برای رعایت بیشتر عدالت و اینکه به عدد منطقی‌تر برای اختصاص غرفه با ناشران برسیم، تعداد صفحات کتاب‌های ارائه شده توسط آنها را بر اساس کتاب‌های رقعی مورد توجه قرار دادیم.

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: تعداد صفحات کتاب‌های ناشران، آمار تولید کتاب هر ناشر را نشان خواهد داد و طبیعی است که ناشری که تعداد صفحات کتاب‌هایش بیشتر است، باید از متراژ غرفه بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود و در واقع ناشران بر اساس عملکردشان در تولید کتاب فضای نمایشگاهی خواهند داشت و فکر می‌کنیم این کار به عدالت نزدیکتر باشد.

وی اضافه کرد: این امر باعث می‌شود ناشران کتاب‌های دایره‌المعارفی و مرجع - که قطع بزرگتر و تعداد صفحات بیشتری دارند - از امکان بهتر و بیشتری برای معرفی آثارشان برخوردار شوند.

تحویل غرفه به ناشران قبل از 10 اردیبهشت

قبادی در خصوص زمان تحویل غرفه به ناشران تاکید کرد: سعی می‌کنیم دست کم یک هفته مانده به آغاز نمایشگاه و حتی چند روز قبل از 10 اردیبهشت، کار تحویل غرفه به ناشران را انجام دهیم تا آنها بتوانند با فراغت بال به غرفه بندی‌شان برسند و آماده اغاز نمایشگاه در روز 16 اردیبهشت باشند.

معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین درباره خدمات رفاهی در نظر گرفته شده برای بازدید کنندگان از نمایشگاه، گفت: افزایش ایستگاه‌های استراحتگاهی، نمازخانه‌ها، فضای سرگرمی کودکان و نوجوانان، واحدهای تحویل امانات، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی، شرکت‌های پست شهری و بین شهری، واحدهای عرضه مواد غذایی و آشامیدنی و ایستگاه‌های مربوط به گمشدگان از جمله اقداماتی است که برای انجام خدمات رفاهی در نظر گرفته شده است.

بیست ‌و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت ‌ماه امسال برای سومین سال متوالی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.