به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و دوم فروردین ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم ربیع الثانی سال 1430 هجری قمری و برابر است با یازدهم آوریل سال 2009 میلادی.

- بیست و یکمین دوره رقابت‌های تکواندو بین المللی جام فجر از امروز با حضور 203 تکواندوکار در خانه تکواندو آغاز می شود.

- هفته سی و یکم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* لچه - سامپدوریا

* تورینو - کاتانیا

* ناپولی - آتلانتا

* بولونیا - سیه نا

* لاتزیو - رم

* کیه وو - میلان

* اینتر - پالرمو

* فیورنتینا - کالیاری

* جنوآ - یوونتوس

- هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* بارسلونا - رکرتیوو

* ویارئال - مالاگا

- هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هانوفر - هرتابرلین

* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت

* شالکه - کالسروهه

* دورتموند - کلن

* انرژی کوتبوس - آرمینیا بیله فلد

* هافنهایم - بوخوم

* مونشن گلادباخ - وولفسبورگ

- هفته سی و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* لیورپول - بلکبرن

* چلسی - بولتون

* میدلزبرو - هال سیتی

* پورتسموث - وست بروموویچ

* ساندرلند - منچستریونایتد

* تاتنهام - وستهام

* ویگان - آرسنال

* استوک سیتی - نیوکاسل