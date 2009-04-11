به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و دوم فروردین ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با پانزدهم ربیع الثانی سال 1430 هجری قمری و برابر است با یازدهم آوریل سال 2009 میلادی.
- بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجر از امروز با حضور 203 تکواندوکار در خانه تکواندو آغاز می شود.
- هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* لچه - سامپدوریا
* تورینو - کاتانیا
* ناپولی - آتلانتا
* بولونیا - سیه نا
* لاتزیو - رم
* کیه وو - میلان
* اینتر - پالرمو
* فیورنتینا - کالیاری
* جنوآ - یوونتوس
- هفته سیام مسابقات فوتبال لالیگا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* بارسلونا - رکرتیوو
* ویارئال - مالاگا
- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال بوندسلیگا آلمان عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* هانوفر - هرتابرلین
* بایرن مونیخ - اینتراخت فرانکفورت
* شالکه - کالسروهه
* دورتموند - کلن
* انرژی کوتبوس - آرمینیا بیله فلد
* هافنهایم - بوخوم
* مونشن گلادباخ - وولفسبورگ
- هفته سی و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* لیورپول - بلکبرن
* چلسی - بولتون
* میدلزبرو - هال سیتی
* پورتسموث - وست بروموویچ
* ساندرلند - منچستریونایتد
* تاتنهام - وستهام
* ویگان - آرسنال
* استوک سیتی - نیوکاسل
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