به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، در ادامه تحولات گرجستان مخالفان دولت به ساکاشویلی تا عصر امروز فرصت داده اند از مقام خود کناره گیری کند.

مخالفان "میخائیل ساکاشویلی" رئیس جمهور گرجستان تا ساعت چهار بعد ازظهر امروز به وقت محلی به وی فرصت داده اند از مقام خود کناره گیری کند. مخالفان بعد از تظاهرات گسترده دیروز خود این ضرب الاجل را برای ساکاشویلی تعیین کرده اند.

در همین رابطه برخی از خبرگزاریها از محاصره کاخ ریاست جمهوری گرجستان توسط مخالفان خبر دادند.

رهبران مخالف قول داده اند تا زمانی که ساآکاشویلی در مسند قدرت باقی بماند، آنها نیز در خیابان ها باقی می مانند. بر اساس همین گزارش مخالفان ساکاشویلی را به ارتکاب جنایتهای زیادی از جمله فساد و هدایت کردن غیرمسئولانه کشور به سمت جنگ با روسیه متهم کرده اند. این شبکه افزود بسیاری از مخالفان ساآکاشویلی از متحدان سابق او مانند سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل هستند.

این در حالی است که ساآکاشویلی اعلام کرده است تا پایان دوره ریاست جمهوری به کارش ادامه خواهد داد و تسلیم مخالفان نمی شود.

در شرایطی که ساکاشویلی تا 2013 بنا به قانون گرجستان قدرت را در دست خواهد داشت، مخالفان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام هستند.

گفتنی است که در پی حمله گرجستان به مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی در سال گذشته، روسیه در حمایت از جدایی طلبان به تفلیس حمله کرد.