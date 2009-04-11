رئیس سرای‌عالی ترجمه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز مترجمان ایرانی بیش از گذشته فعال هستند، اما افزایش حجم ترجمه‌های ضعیف موجب شده تا ترجمه‌های قوی از نظرها دور بماند.

وی افزود: ترجمه در ایران هم اکنون ضعفهای زیادی دارد اما این ضعفها به اندازه‌ای نیست تا اینطور استدلال کنیم که وضعیت ترجمه در مقایسه با گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است.

عباسلو با بیان اینکه امروز در ترجمه یک گام به جلو برداشته‌ و پی برده‌ایم ترجمه کار تخصصی است خاطرنشان کرد: نگاه تخصصی به ترجمه در حال شکل گیری است و با یقین می‌توانیم بگوییم کم کم ترجمه در کشور ما تخصصی می‌شود، منتها تنها ضعف ما عدم وجود یک نهاد و مرجعی برای نقد ترجمه است.

این مترجم ادامه داد: یکی از الزامات ما تشکیل نهادی است که بتواند آثار خوب را معرفی کرده و رابطه خوبی با مخاطب برقرار کند و پیش از خرید آثار جدید اطلاعاتی در اختیار مخاطب بگذارد. حتی شکل گیری چنین نهادی کمک می‌کند تا بدانیم در چه مقاطعی ترجمه‌های خوبی شده است و این ترجمه‌ها چه ویژگیهایی دارند.

وی تصریح کرد: در سرای‌عالی ترجمه برنامه‌هایی را برای نقد ترجمه در نظر گرفتیم که در آینده نزدیک دنبال می‌کنیم. در این برنامه‌ها قصد داریم با برگزاری جلسات نقد ترجمه مترجمان بنام کشور را دعوت کنیم تا ضمن نقد دوره‌های مختلف ترجمه در ایران یک مقایسه تطبیقی هم میان این دوره ها داشته باشیم. در این جلسات همچنین در خصوص انتخاب عنوان برای ترجمه به مترجمان مشاوره خواهیم داد.

عباسلو در ادامه با بیان اینکه در ترجمه نباید صرفا نامهای بزرگ را در نظر بگیریم اظهار داشت: من سه ترجمه مشترک از رمان "کافکا در کرانه"( که با عنوان "کافکا در ساحل" نیز ترجمه شده") را مقایسه کرده و دیدم هر سه ترجمه ضعفهای عمده‌ای داشتند. بنابراین حتی در ترجمه مترجمان بنام هم اشتباهات فاحشی را می‌یابیم که نقد ترجمه در این موارد به شناسایی این ضعفها کمک زیادی می‌کند.

مدیر سرای‌عالی ترجمه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ترجمه مانع از افزایش تالیف در کشور می‌شود گفت: اگرچه آثار ترجمه در مقایسه به آثار تالیفی دست دوم حساب می‌شوند اما ترجمه کمک می‌کند تا دید نویسندگان گسترش یابد و اگر نویسنده‌ای ایده‌ای در ذهنش دارد که قبل از او کسانی بدان پرداخته‌اند ترجمه کمک می‌کند تا این ایده را بیشتر در ذهنش بپرورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین مشکل ما در حوزه ترجمه تفکر بازاری برخی از ناشران است، ناشران نباید صرف اینکه بازار را از دست می‌دهند مترجم را زیر فشار بگذارند تا زودتر یک اثر را ترجمه کند؛ بلکه باید به مترجمان مهلت کافی داده شود تا با دقت در ترجمه، کیفیت کار خود را بالا ببرند.