ابوطالب وهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان برداشت چوب در جنگلهای غرب مازندران به 155 هزار متر مکعب در سال کاهش یافته است.

وی متوسط موجودی چوب در جنگلهای غرب مازندران را 296 متر مکعب در هکتار اعلام کرد و افزود: از مجموع جنگلهای منطقه 238 هزار متر مکعب قابلیت کار دارد.

وی تعداد نیروهای شاغل در طرحهای جنگلداری را 744 نفر به استثنای افرادی مانند رانندگان اعلام کرد و بیان داشت: در سالهای پس از انقلاب اسلامی در زمینه خرید مستثنیات اشخاص، 255 هکتار از اراضی خریداری و به سطح جنگلهای منطقه اضافه شد.

سرپرست منابع طبیعی غرب مازندران عنوان کرد: در ابتدای طرح جامع 740 هزار واحد دامی در این حوزه وجود داشت که 340 هزار واحد تاکنون خارج شده است.

وی یادآور شد: 474 واحد کارگاه چوب در منطقه وجود دارد که سالانه به 135 هزار متر مکعب چوب نیاز دارند.

غرب مازندران 620 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.