به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم در گفتگو با روزنامه الرایه چاپ قطر اظهار داشت: روابط حزب الله و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان راهبردی است.

وی با اعلام این مطلب افزود: نبیه بری گزینه اصلی ما برای ریاست پارلمان آتی است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: آنچه امروز در جهان رخ می دهد، حاصل شکست سیاست های گذشته آمریکا و اسرائیل و جستجوی سیاست های جدید است.

وی با بیان اینکه سازش با اسرائیل به ویژه با روی کار آمدن دولتی تندرو رویایی غیر قابل تحقق است تاکید کرد: منافع کشورهای عربی و مسلمان در این است که در مورد مقابله با اسرائیل تفاهم داشته باشند تا اختلافات آنها باعث نشود آمریکا و اسرائیل از این مسئله بهره برداری کنند.

شیخ نعیم قاسم با اعلام اینکه سازش با اسرائیل مرده است و جز اسمی بی محتوا چیزی از آن باقی نمانده است، گفت: فلسطین با قوای سلاح و مقاومت آزاد خواهد شد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان در مورد گفتگوی ایران و آمریکا نیز گفت: رهبران ایرانی وارد تجربه گفتگو با آمریکا خواهند شد اما این امر به نکات گفتگو و اقدامات عملی مرتبط خواهد بود.

وی همچنین روابط حزب الله با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان را خوب توصیف کرد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و حفظ قوای لبنان در راستای استراتژی دفاعی و تقویت پایداری و استقلال آن در برابر خطرات اسرائیل و تلاش برای آزاد سازی کشتزارهای شبعا از جمله پرونده های بزرگی است که لبنان پس از انتخابات این کشور به آن نیاز دارد.