به گزارش خبرنگار مهر، استان "آبروتز" با 10 هزار و 798 کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی برابر با یک میلیون و 332 هزار و 536 نفر در مرکز و جنوب ایتالیا واقع شده و از طرف غرب با استان لاتزیو به مرکزیت "رم" مرکز مشترک دارد. مرکز این استان شهر "آکوییلا" است.

دوشنبه هفته گذشته زلزله ای به قدرت 3/6 در مقیاس ریشتر این منطقه را لرزاند. در طی روزهای گذشته آمار مختلفی از تعداد تلفات جانی و بی خانمان شدن ساکنان این استان منتشر شده است به طوری که رسانه های ایتالیا در تازه ترین اخبار خود شمار قربانیان را 272 نفر و تعداد بی خانمان ها را 28 هزار نفر اعلام کردند.

یکی از مناطقی که در این استان بیشترین آسیب را از زلزله دیده، شهر "آکوییلا" است. "آکوییلا" یکی از شهرهای دانشگاهی ایتالیا به شمار می رود و به همین دلیل زلزله اخیر نگرانیهای زیادی را برای مقامات شهری و دانشگاهی این شهر ایجاد کرده است.

"فردیناندو دی اوریو"رئیس دانشگاه "آکوییلا" در این خصوص به رسانه های ایتالیا توضیح داد: "دانشگاه موتور شهر است، اگر متوقف شود شهر از حرکت باز می ایستد. من با دانشجویان زیادی صحبت کردم و اکنون برای دورنمای آینده شهر و دانشگاه بسیار نگران هستم. دانشکده های علوم انسانی این دانشگاه که در مرکز تاریخی شهر قرار دارند کاملا غیرقابل استفاده شده اند. همچنین بخشهای ریاست و مدیریت دانشگاه که در یک ساختمان بسیار زیبا و قدیمی مربوط به قرن شانزدهم واقع شده اند اکنون دیگر وجود ندارند."

رئیس دانشگاه آکوییلا که خود نیز در زلزله دوشنبه هفته گذشته بی خانمان شده است در ادامه افزود: "سقف خانه فرو ریخت و با تمام اشیاء و وسایلش ویران شد. اما من الان تنها به وخامت دانشگاه و بنابر موقعیت شغلی خود سخن می گویم. دانشکده های دیگری چون مهندسی، پزشکی و علوم پایه که خارج از مرکز تاریخی واقع شده اند خسارات زیادی دیده اند اما هنوز سرپا هستند."

در حدود 27 هزار دانشجو در دانشگاه آکوییلا تحصیل می کنند که نیمی از این تعداد در دانشکده های خارج از مقر اصلی هستند و 9 هزار دانشجو در دانشکده های علوم انسانی درس می خوانند که با توجه به زلزله اخیر محل تحصیل خود را از دست داده اند.

این مقام دانشگاهی اظهار داشت: "اکنون باید ببینیم چه کمکی می توانیم به دانشجویان ارائه دهیم که سال تحصیلی خود را به پایان برسانند و همانند سایر دانشجویان در امتحانات پایان سال شرکت کنند. دانشجویان من باید لیسانس خود را بگیرند و امتحانات را با موفقیت پشت سر بگذارند."

همچنین در روزهای اخیر "ماریا استلا جلمینی" وزیر آموزش ایتالیا بارها تاکید کرده است که هیچ یک از دانشجویان زلزله زده در استان "آبروتزو" سال تحصیلی خود را از دست نمی دهند و دولت تمام تلاش خود را در رفع این مشکل خواهد کرد.

از سویی دیگر، دانشگاه "سان" در شهر ناپل در پی زلزله دوشنبه گذشته و خساراتی که به دانشگاه "آکوییلا" وارد شد اعلام کرد که این دانشگاه میزبان دانشجویان و استادان دانشگاه آکوییلا خواهد بود.

این دانشگاه در اعلامیه ای خاطرنشان کرد که تمام ساختمانها و ساختارهای مدیریتی و آموزشی خود را در اختیار دانشجویان، استادان و کادر فنی دانشگاه زلزله زده قرار خواهد داد. همچنین کمکهای مالی و انسانی را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر آماده خواهد کرد.

در این خصوص فرانچسکو روسی رئیس دانشگاه "سان" توضیح داد: "دومین دانشگاه مهم شهر ناپل صندوق دانشگاه اورژانس زلزله را به عنوان یک کمک فوری و ویژه به آسیب دیدگان فعلی و مقابله با حوادث احتمالی روزهای آینده راه اندازی کرده است."

همچنین رسانه های ایتالیا اعلام کردند که یکی از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه آکوییلا که در شهر "ایزرینا" یکی از شهرهای اطراف آکوییلا واقع شده بود به کلی ویران و دانشجویان ساکن آن بی خانمان شده اند.

"گابریله ملوگی" شهردار این شهر کوچک ضمن بیان این خبر به مطبوعات ایتالیا اظهار داشت: "در این لحظه پر از اندوه و درد و نگرانی برای مردم زلزله زده از شورای شهر می خواهم که هر چه زودتر کمکهای مالی خود را به منطقه ارسال کنند و دانشجویان این خوابگاه دانشجویی را اسکان دهند."