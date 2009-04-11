به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در تحلیلی در این باره نوشت : آمریکا سه دهه است که تلاش می کند جمهوری اسلامی ایران را منزوی کرده و به زانو در آورد، اما نتیجه این سیاست این شد که ایران امروز قوی تر از هر زمانی است.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت : سیاست انزوای ایران نمی تواند از صعود ایران به قله قدرت منطقه ای جلوگیری کند. چنین سیاستی در تبدیل هر چه سریعتر ایران به قدرت اتمی سهم دارد. به اصطلاح دیگر سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران شکست خورده است.

تاگس اشپیگل همچنین نوشت : بدون شرکت ایران هیچ صلحی در عراق و افغانستان و همچنین در لبنان و نوار غزه برقرار نخواهد شد.

در ادامه آمده است : باراک اوباما این حقیقت را درک کرده و بر مذاکره با ایران تاکید دارد.

این روزنامه آلمانی در ادامه با اشاره به اعلام اخیر وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون مبنی بر تمایل شرکت آمریکا در مذاکرات مستقیم با ایران نوشت : این یک شکستن ممنوعیت از طرف آمریکا است که تا به حال همواره واشنگتن از آن اجتناب می کرده است.

تاگس اشپیگل همچنین تاکید کرد : این احتمالا آخرین شکستن ممنوعیت از طرف واشنگتن نیست و این امکان وجود دارد که آمریکا به زودی روابط مستقیم در بالاترین سطوح با ایران را پیشنهاد دهد. اوباما ظاهرا به شروعی جدید با ایران معتقد است.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب به بی اعتمادی تهران به واشنگتن اشاره کرد و نوشت : جمهوری اسلامی ایران از زمان تولد در انزوا از طرف واشنگتن بود. تمام نخبگان سیاسی در ایران تنها سیاست انزوا را از واشنگتن می شناسند و با این حال به خوبی زندگی می کنند و حالا سیگنالهای جدید اوباما برای آنها مبهم است.