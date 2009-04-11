به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، جمال امیر از مقامات ارشد پالایشگاهی مغرب که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اعلام اینکه ایران دومین کشور تامین کننده نفت مغرب در سال 2008 بود، افزود: برای تامین بازار انرژی داخلی همچنان به واردات نفتی خود از ایران در سال 2009 ادامه خواهیم داد و این کشور همچنان یکی از تامین کنندگان اصلی نفت مغرب خواهد بود.

وی افزود: در سال 2008 بیش از 26 درصد نفت وارداتی این کشور از ایران تامین می شد درحالی که عربستان نیز 48 درصد نفت مغرب را در سال گذشته تامین می کرد.

کشور مغرب که یکی از کشورهای شمال آفریقا هیچ منابع نفتی ندارد، تمام نیاز انرژی خود را از واردات تامین می کند. این کشور در سال گذشته 5.5 میلیون تن نفت خام با ارزشی بالغ بر 3.6 میلیارد دلار وارد کرد که بیش از یک چهارم این واردات از ایران بود.