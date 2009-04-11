به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نتایج قابل قبولی کسب نکرده است فردا در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف فولاد خوزستان می رود که در دیدار رفت در تهران با یک گل مغلوب این تیم شده است. تیم امیرقلعه نویی برای صدرنشین ماندن چاره‌ای جز پیروزی ندارد چرا که کسب امتیاز در این روزها از نان شب برای تیم‌های مدعی قهرمانی و آنهایی که از سقوط می گریزند، واجب‌تر است.

استقلال برای دیدار با فولاد خوزستان تمام بازیکنان خود را به خدمت دارد ضمن اینکه چندان دور از ذهن نیست که مجتبی جباری هم آبی پوشان را در این دیدار همراهی کند. از سویی تیم فولاد علی بداوی را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت که این موضوع می تواند به سود صدرنشین رقابت‌های لیگ باشد.

دیگر دیدار مهم فردا را تیم‌های برق شیراز و ذوب آهن اصفهان در حافظیه شیراز برگزار می کنند. ذوبی‌ها تیمی کاملا سرحال و آماده هستند چراکه همچون رقیب صدرجدولی خود درگیر رقابت‌های جانبی نیستند و برای این دیدار هم بازیکن مصدوم و محروم ندارند. ابراهیم زاده در این فصل از رقابت‌ها عملکرد خوبی با ذوب آهن داشته تا آنجا که از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان مربی تیم ملی ایران انتخاب شده که این امر می تواند روحیه مضاعفی برای او و یارانش باشد. فاصله امتیازات نماینده اصفهان با استقلال تنها یک امتیاز است و هرگونه لغزش از جانب هر یک از دو تیم چه بسا به صدرنشینی آن دیگری بیانجامد.

پرسپولیس هم دیگر دیدار مهم فردا را برگزار می کند. این تیم فردا در ورزشگاه آزادی میزبان پیکان قزوین خواهد بود و برای بازگشت به رده سوم جدول و تضمین حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان فصل آتی، تنها باید به پیروزی فکر کند. سرخپوشان در دیدار رفت مقابل پیکان به نتیجه تساوی 2 بر 2 دست پیدا کرده‌اند و پیروزی در این دیدار می تواند دست کم شاگردان وینگادا را در رده‌ای که در آن حضور دارد (رده ششم) نگه دارد تا در فرصت‌های آتی، آنها امیدوار به بازگشت به رده سوم باشند. پرسپولیس که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بهترین تیم ایرانی عمل کرده در این دیدار کریم باقری را به خدمت نخواهد داشت در حالی که پیکان با تمامی نفرات خود در زمین حاضر خواهد شد.

برنامه کامل دیدارهای هفته سی و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* پیام مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 16:45، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* مس کرمان - داماش گیلان، ساعت 16:45، ورزشگاه باهنر کرمان

* برق شیراز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* سایپا کرج - ابومسلم مشهد، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 16:45، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی انزلی

* پاس همدان - صبای قم، ساعت 16:45، ورزشگاه قدس همدان

* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 16:45، ورزشگاه تختی اهواز

* پرسپولیس تهران - پیکان قزوین، ساعت 18:45، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر

