ابراهیم ناظریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: سالانه گردشگران زیادی به منطقه سفر می کنند از این رو سلامت شهرستان نیازمند توجه ویژه است.

وی با اشاره به شعار سلامت در حوادث و بلایا افزود: تامین سلامت و داشتن جامعه سالم نیازمند تعامل و توجه همه جانبه دستگاه های مربوطه است.

ناظریان بیان داشت: برای تامین سلامت باید آموزشهای لازم و اقدامات کافی صورت گیرد و این امر در کاهش آسیبها موثر است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان رامسر یادآور شد: امکانات بخش بهداشت شهرستان پاسخگوی نیازهای شهرستان نبوده و برای شمار زیاد گردشگران مناسب نیست.

شهرستان رامسر در غربی ترین نقطه مازندران واقع است.