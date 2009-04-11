ولی الله زراعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه طرح بسیج سلامت نوروزی از اول اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا 15 فرودین جاری در استان اجرا شده است، گفت: در این راستا 49 متصدی متخلف شناسایی و با تنظیم پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: در این ایام 28 تیم فعال بهداشت محیط و 50 بازرس، مغازه‌ ها و اماکن تولید و توزیع مواد غذایی واقع در سطح استان را کنترل و بازرسی کردند.

زارعتکار میزان بازدید انجام شده از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و بین راهی سطح استان را شش هزار و 790 مورد ذکر کرد و افزود: از میزان بالغ بر نه مرکز متخلف در سطح استان تعطیل شده است.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین طی این مدت با 75 فروشنده دوره گرد و دستفروش برخورد قانونی صورت گرفته است.

زاراعتکار با بیان اینکه در راستای اجرای طرح نوروزی بالغ بر 46 نمونه برداری از مواد غذایی انجام شده که از این تعداد 21 مورد مطلوب و هفت مورد نا مطلوب بوده است، اظهار داشت: تعداد موارد نمونه برداری آب آشامیدنی در استان 186 مورد بوده که 156 مورد مطلوب، 19 مورد نامطلوب و 11 مورد فاقد نتیجه بوده و همچنین یک هزار و 755 مورد کلرسنجی آب آشامیدنی انجام شده که از این میزان یک هزار و 656 مورد مطلوب و 99 مورد نامطلوب گزارش شده است.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی نظارت بر بهداشت محیط، کنترل نحوه تولید، عرضه و توزیع مواد غذایی و نظارت بر ارائه خدمات عمومی چون هتلها، مسافر خانه ها، رستورانهای بین راهی ... را از عمده فعالیت های اجرا شده در این طرح برشمرد.