سیدرضا موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نوسازی و بازسازی این واحدهای مسکونی روستایی براساس برنامه چهارم و پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفته و تا پایان برنامه پنجم تکمیل می شود.

وی افزود: با اجرای طرح نوسازی مسکن روستایی از سال 84 تاکنون ساخت 26 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان خراسان شمالی شروع شده است.

موسوی نیا یادآور شد: تاکنون 14 هزار واحد مسکونی جدید در روستاهای استان خراسان شمالی از طریق تسهیلات بانکی 50 تا 60 میلیون ریالی ساخته و روستاییان در آن ساکن شدند.

وی ادامه داد: 12هزار واحد مسکونی نیز در حال ساخت بوده که با پرداخت تسهیلات بانکی این واحدها نیز تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکهای دولتی استان را علل نیمه کاره ماندن 12هزار واحد مسکونی روستایی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بانکهای دولتی استان خراسان شمالی به رغم تاکید استاندار و سایر مسئولان استانی هیچگونه تسهیلاتی برای بازسازی و نوسازی مسکن روستایی پرداخت نکردند.

وی سند دار شدن مسکن روستایی را از فعالیتهای مهم بنیاد مسکن استان دانست و بیان داشت: تاکنون 40 هزار واحد مسکونی روستایی استان دارای سند مالکیت شده است و با سنددار شدن مسکن روستایی استان بخشی از مشکل روستاییان در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات نوسازی مسکن مرتفع شده است.

این مسئول از اجرای طرح هادی روستایی در 149 روستای این استان خبر داد و عنوان کرد: برای اجرای این طرح برای هر روستا یک میلیارد و 500 تا دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

موسوی نیا بودجه پیش بینی شده سال جاری برای اجرای طرح هادی روستایی را 200 میلیارد ریال اعلام کرده و افزود: با تخصیص این اعتبار حداقل در 150 روستای جدید استان طرح هادی روستایی اجرا می شود.

استان خراسان شمالی دارای هزار روستا با جمعیت 412 هزار نفر است.