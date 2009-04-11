حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دوره تربیت داور عمومی مسابقات قرآن که از امروز در مشهد مقدس آغاز می شود، اظهار داشت: 100 نفر خواهر و برادر از منتخبین استانها به سازمان معرفی شده اند که پس از گزینش اولیه، از آنها آزمونهای ورودی گرفته شد که 45 خانم و 55 آقا پذیرش شده و از امروز در دو مکان مجزای خواهران و برادران آموزش می بینند؛ به طوریکه در هر استان امکان پذیرش 4 نفر بوده است.

وحدت رویه و همسان‌سازی داوری هدف تربیت داور عمومی است

وی هدف از برگزاری این دوره را تربیت داوران مجرب، خودکفایی استانها از این نظر، ایجاد وحدت رویه و همسان سازی در داوری، پرهیز از اعمال سلیقه های فردی در امر قضاوت قرآن، تعمیم روشهای نو و بدیع مهارتهای مربوط به داوری به متقاضیان و نمایندگان استانها در این امر خواند و افزود: این دوره یک هفته ای و به صورت فشرده است که 28 فروردین ماه به پایان می رسد.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به ویژگیهای افراد شرکت کننده که از منتخبین و خبرگان قرآن استانها هستند که صوت و لحن و تجوید تکمیلی را گذرانده اند، تصریح کرد: در این دوره تنها به نحوه داوری صوت و لحن و تجوید پرداخته می شود.

حسین بهبودی با بیان اینکه با توجه به محدودیت اعتبار برای این دوره ها و ظرفیت کلاسها امکان استفاده از متقاضیان بیشتر نبود، افزود: در سازمان اصطلاحی به نام قرائتهای 1 تا 5 وجود دارد که افرادی که در این دوره شرکت می کنند، باید سطح 4 قرائت را که به صوت و لحن و تجوید تکمیلی اختصاص دارد گذرانده باشد و قرائت سه را شامل تجوید، صوت و لحن مقدماتی است گذرانده و پس از قبولی در دوره بعدی شرکت کنند. افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی سطوح فوق را گذرانده اند.

داوران جوان جایگزین داوران باسابقه می‌شوند

وی با اشاره به اینکه اینک مضیقه داوری داریم و سالها است تیم داوری در مسابقات کشوری و به ویژه استانی تیم شناخته شده و منحصر به فرد است و دو دهه است که همین ها امر داوری مسابقات را به عهده دارند، یادآور شد: به منظور شکستن سطح این انحصار، باید داوران جوان را تربیت کنیم و مباحث مربوط به فنون قرآن کریم را به آنها آموزش دهیم تا ضمن تعریف مشخص، به یک حدت رویه در مباحث مختلف چون داوری و قضاوت وجود دست یابیم.

آیین نامه داوری تدوین شد

بهبودی با بیان اینکه سال گذشته آیین نامه داوری تدوین شد که مورد تأیید افراد قرآنی کشور بود که نیمی از کار آن باقی مانده است، گفت: این دوره با توجه به وحدت رویه در تشخیص آسیبها و مواردی که ممکن است که در صوت و لحن وجود داشته باشد، برگزار می شود.

کد ویژه داوری در رشته مربوطه به قبول شدگان اعطا می‌شود

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با تأکید بر اینکه آنها پس از آموزشهای لازم و کارورزیهای متعدد و آزمونهای پایانی در مراحل مختلف که یکی در همین دوره برگزار می شود و بخشی دیگر 2 ماه دیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند، اظهار داشت: این افراد جدای از گواهینماه قبولی، کد ویژه داوری در رشته مربوطه هم اعطا می شود. همچنین تمام ممتحنین و داورانی که از سازمان دارالقرآن فارغ التحصیل می شوند کد ویژه ممتحنین و داوری هم به آنها داده می شود که همه اینها به شکل مکانیزه است که مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی هر نفر کد ویژه خود را خواد داشته و مهری متحدالشکل در اختیار آنها قرار می گیرد که مشخص کننده سلامت و صحت آن داور خواهد بود.

وی این دوره را شامل آسیب شناسی در 4 حوزه تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن آموزش خواند و تصریح کرد: اینک به شکل متمرکز در مشهد برگزار می شود و امید است که در پایان سال دوره تخصصی ویژه هر کدام از این گرایشها برگزار شود و قبول شدگان مسائل تخصصی هر رشته و داوری تخصصی در هر گرایش را آموزش ببینند.

حافظان کل قرآن در امر داوری آموزش می بینند

وی در ادامه از برگزاری دوره ارتقاء داوران حفظ با 20 شرکت کننده در روزهای شنبه و دوشنبه خبر داد و یاد آور شد: با توجه به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی دبیر ستاد اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن است، باید متقضایان حفظ قرآن را گزینش و به قبول شدگان مدرک اعطا کند، طی سالهای اخیر با گسترش تقاضا و گسترش حجم حفظ قرآن و علاقه جوانان، در ارزیابی در استانها با کمبود داور حفظ مواجه بودیم که این دوره به منظور تأمین این نیاز پیش بینی شده است.

بهبودی گفت: این افراد که از حفاظ کل قرآن هستند، دارای درجه 2 و 3 هستند که به منظور وحدت رویه در امر داوری در مرحله اول در تهران و مرحله بعد در قم دوره می بینند . چرا که در استانهای دیگر واجدین شرایط تا این سطح را نداریم.