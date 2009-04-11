مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان دیروز رئیس سازمان سنجش مبنی بر اصلاح ریز نمرات سال سوم متوسطه داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها که به زودی بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد، افزود: دانش آموزان باید شخصاً به مناطق آموزش و پرورش مراجعه کنند و حتماً کارنامه تحصیلی شان را به همراه داشته باشند.

به گفته رئیس سازمان سنجش سوابق تحصیلی داوطلبان دیپلم سال های 84 تا 87 که امتحانات سال سوم آنها به صورت نهایی و سراسری برگزار شده است به میزان 15 درصد در نمره آزمون سراسری و آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 تاثیر خواهد داشت.

مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد: دانش آموزان باید دقت کنند نمرات کتبی خود را با نهایی که با یکدیگر متفاوت هستند، اشتباه نگیرند.

ناصری گفت: دانش آموزان بعد از مراجعه به سایت سازمان سنجش نمرات ثبت شده در سایت را با « نمرات کتبی نهایی » خود مقایسه کنند و اگر مغایرتی را مشاهده کردند به آموزش و پرورش مراجعه کنند.