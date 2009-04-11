به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان (واس ) ، عمر سلیمان روزگذشته با ورود به ریاض پایتخت عربستان نامه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را به عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تقدیم کرد.

به گفته این منبع خبری، دیدار مذکور در حضور سعود الفیصل وزیر امورخارجه عربستان و مقرن بن عبدالعزیز رئیس دستگاه امنیتی این کشور انجام شد.

منبع خبری مذکور به محتوای نامه ارسالی از مبارک به عبدالله بن عبدالعزیز هیچ اشاره ای نکرد.

عمر سلیمان روزگذشته در فرودگاه ریاض مورد استقبال مسئولان عربستانی قرار گرفت.

درحالی نامه مذکور بین سران مصر و عربستان رد و بدل شد که قرار است وزیران خارجه مصر، اردن، سوریه، لبنان، قطر، عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در نشستی در امان پایتخت اردن درباره چگونگی موضعگیری کشورهای عربی در قبال کابینه جدید رژیم صهیونیستی تصمیم گیری کنند.

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز در این نشست حضور خواهد یافت.