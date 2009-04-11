یحیی محمودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: این همایش بین المللی با شرکت استادان و کارشناسان از چند کشور خارجی اردیبهشت ماه سال جاری در این استان برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی در شناسایی ابعاد مختلف شخصیتی و ادبی این شاعر بزرگ و نامدار تاثیر بسزایی دارد زیرا مختومقلی فراغی خدمات بزرگی ارائه کرده است.

وی برگزاری جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان، افتتاح موزه های استان و افتتاح مسجد جامع گرگان را از دیگر اولویتها و رویدادهای مهم سال جاری عنوان کرد.

محمودزاده، با اشاره به نبود دفتر جهاد دانشگاهی در استان، پیگیری شکل گیری جهاد دانشگاهی و راه اندازی دفتر حمایت از نخبگان را از دیگر اولویتهای سال جاری بیان کرد.

استاندار گلستان بیان داشت: پیشرفت تنها در توسعه و عمران نباید باشد بلکه در همه حوزه ها از جمله تولید ثروت عمومی باید در استان محقق و درآمد مردم افزایش یابد.