ساماندهی آمار آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله معماریانی صبح امروز در اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش کشور از ساماندهی آمار آموزش عالی، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: طرحی تدوین شده که طی آن 800 قلم اطلاعاتی از کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی جمع آوری خواهد شد و کلیه نیازهای آماری وزارت علوم و سایر دستگاههایی که به آمار وزارت علوم نیاز دارند برطرف خواهد شد.

تهیه کتاب واژگان آماری در حوزه علوم

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از تهیه کتاب واژگان آماری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: از این پس در توسعه پایگاههای اطلاعاتی دانشگاهها و تحلیلهای آماری از واژگان آماری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری استفاده می شود که این مجموعه توسط مرکز آمار ایران تایید شده و به دستگاهها نیز ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه نظامهای تحلیل آماری در وزارت علوم در دست بررسی است از تهیه پورتال برای جمع آوری آمار در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و گفت: حدود 3 سال است که آمار سطحی دانشجویی از سراسر دانشگاهها جمع آوری می شود که در چند ماه اخیر این کار از طریق سیستم آن لاین انجام شده و اتصال به پورتال منجر به انتقال اطلاعات مورد نیاز به صورت سیستمی می شود.

به گفته رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی این پورتال 8 اردیبهشت ماه همراه با قدردانی از پایه گذار آمار در آموزش عالی ایران رونمایی می شود.

ارتباط آنلاین وزارت علوم با 40 دانشگاه

به گزارش مهر، معماریانی از ارتباط آنلاین وزارت علوم با 40 دانشگاه خبر داد و گفت: در حال پیگیری برای ارتباط آنلاین با 200 دانشگاه دیگر جهت جمع آوری اطلاعات هستیم. همچنین اشکالاتی که در گذشته به دلیل تفاوت آماری وجود داشت با طراحی نرم افزارهایی شناسایی می شود به طوری که مغایرتهای آماری به صورت هوشمند مورد شناسایی قرار می گیرند و فیلتر می شوند و به دانشگاهها نیز بازخورد داده می شود.

تدوین احکام آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

وی درباره فعالیتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تدوین برنامه پنجم توسعه نیز به تشکیل بیش از 150 جلسه کارگروه مشترک علم و فناوری با حضور بیش از 200 نفر از دستگاهها، دانشگاههای مختلف و وزارت علوم خبر داد و گفت: 5 حکم در زمینه آموزشی و 8 حکم در حوزه پژوهش و فناوری آماده شده و مقرر شده است تا پایان فروردین ماه نسبت به تدوین نهایی احکام اقدام شود. این احکام ابتدا برای شورای عالی تدوین برنامه پنجم ارسال می شود و سپس در هیئت دولت تصویب و چنانچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود از ابتدای سال 89 اجرا خواهند شد.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در بخش دیگری از اظهاراتش در جمع روسای دانشگاهها به انتخاب 10 دانشگاه برتر کشور اشاره کرد و گفت: این 10 دانشگاه باید در جایگاه ویژه ای در سطح بین المللی قرار گیرند و هر دو سال این 10 دانشگاه مورد بازنگری قرار می گیرند.