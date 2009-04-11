دکتر عبدالرسول پورعباس صبح امروز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاهها در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تغییرات کنکور سراسری 88 گفت: کنکور امسال تغییرات خاصی ندارد اما مهمترین نکته در خصوص کنکور امسال انتشار اطلاعات ثبت نامی در 29 و 30 و 31 فرودین ماه بر روی سایت سازمان سنجش است که داوطلبان می توانند از این طریق اطلاعات خود را بررسی و در صورت لزوم تغییر دهند.

وی درباره مواردی که داوطلب می تواند از طریق سایت نسبت به تغییر و اصلاح آن اقدام کند، گفت: امسال برای اولین بار گروه آزمایشی نیز می تواند توسط داوطلب تغییر داده شود. علاوه بر این اقامت یا حوزه امتحانی، زبان و معدل را نیز می توان اصلاح کرد.

نحوه اصلاح اشتباهات در ریز نمرات داوطلبان کنکور88

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: نمرات سال سوم دبیرستان نیز بر روی سایت قرار می گیرد اما قابل تغییر توسط داوطلب نیست و داوطلب باید در صورت مغایرت به آموزش و پرورشی که از آنجا دیپلم گرفته مراجعه کند و اصلاحات را در آنجا انجام دهد. اصلاحات نمرات توسط آموزش و پرورش به سازمان ارائه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تمام داوطلبان کنکور امسال باید با مراجعه به سایت اطلاعات ثبت نامی خود را کنترل کنند گفت: درصورتیکه داوطلبی به سایت مراجعه نکند و در آینده متوجه شویم که نمراتی که برای وی اعمال شده صحیح نبوده با مشکل مواجه خواهد شد.

شخصی سازی دفترچه های کنکور

پورعباس با اشاره به بحث توزیع کارت در آزمون سراسری 88 گفت: تلاش می کنیم کارت آزمون به صورت الکترونیکی در اختیار داوطلبان قرار داده شود. به دنبال آن این آمادگی را نیز داریم که دفترچه های آزمون را شخصی سازی کنیم به این معنا که اسامی و عکس داوطلب بر روی دفترچه سئوالات منتشر شود.

وی ادامه داد: در این روش داوطلب ضمن اینکه باید پاسخنامه مربوط به خود را دریافت کند باید دقت داشته باشد که دفترچه مخصوص به خود را نیز دریافت کند.

پذیرش 45 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد

پورعباس با اشاره به ظرفیت کنکورهای کارشناسی ارشد و سراسری نیز اظهار داشت: ظرفیتها در کارشناسی ارشد قطعی نشده است اما پیش بینی می کنیم ظرفیت ها در کنکور ارشد به مرز 45 هزار نفر برسد.

درصد شرکت دختران و پسران در کنکورهای سراسری و ارشد

رئیس سازمان سنجش در پاسخ به سئوال مهر درباره میزان ثبت نام دختران و پسران در کنکورهای سراسری و ارشد گفت: معمولا در کنکور کارشناسی ارشد میزان ثبت نام پسران و در کنکور سراسری میزان ثبت نام دختران بیشتر است به طوریکه درصد ثبت نام دختران و پسران در کنکور سراسری 60 به 40 و در ارشد برعکس است.

باندهای متخلف قبل از هرگونه اتفاقی شناسایی می شوند

وی با بیان اینکه تمام تدابیر امنیتی کنکورهای سال گذشته برای کنکورهای امسال نیز وجود دارد گفت: درحال حاضر وزارت اطلاعات به شدت فعالیت موسساتی که فکر تقلب را دارند رصد می کند و قبل از اینکه هرگونه اتفاقی رخ دهد این موسسات را شناسایی می کند.

کنکور با تاخیر حذف می شود

رئیس سازمان سنجش آموزش درباره زمان حذف کنکور نیز گفت: طبق قانون از سال 90 کنکور باید حذف شود ما تمام ساز و کارها را فراهم کردیم که اجرایی شود اما تحلیل من این است که زمان لازم است تا آموزش و پورش خود را با این مسئله وفق دهد و پیش بینی می کنیم قانون با تأخیر اجرا شود.

درصد ریزنمرات تاثیر گذار در کنکور برای حذف کنکور مشخص شده است

وی در خصوص میزان برگزاری جلسات کمیته حذف کنکور به مهر گفت: تاکنون 5 تا 6 جلسه تشکیل شده و آئین نامه داخلی کمیته تصویب شده است. همچنین با همکاری آموزش و پروش درصد ریز نمرات تأثیر گذار در کنکور مشخص شده و کمیته در حال حاضر منتظر پیشنهادات آموزش و پرورش است که به چه شیوه ای آزمونهای سال دوم و پیش دانشگاهی را به صورت استاندارد برگزار کند.