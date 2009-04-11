به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در حاشیه اجلاس روسای دانشگاهها در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر با بیان اینکه دو تعبیر از حذف کنکور وجود دارد، گفت: یکی از این تعابیر ناظر بر قانون مصوب مجلس و دیگری حذف کنکور به تعبیر مردم است که حذف کنکور به تعبیر عمومی اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: در تعبیر عمومی اگر حذف کنکور را به این معنا بدانیم که اکنون از نظر توسعه کمی به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم پاسخگوی تمامی داوطلبان آموزش عالی باشیم باید بگویم که به آنجا رسیده ایم که بگوییم حذف کنکور محقق شده است. امسال ظرفیت تمام موسسات آموزش عالی کشور یک میلیون و 500 هزار نفر است در حالی که یک میلیون و 200 هزار نفر در کنکور با هم رقابت می کنند.

وزیر علوم با یادآوری اینکه از نظر قانون مصوب مجلس پیش بینی شده است که آموزش و پرورش از نظر گسترش برگزاری آزمونهای استاندارد ملی به مرحله ای برسد که ملاک پذیرش دانشجو نمرات آزمونهای استاندارد باشد، گفت: در زمان مجلس هفتم اعلام کردم که اجرای این قانون برای وزارت آموزش و پرورش مشکلات دارد اما وزیر آموزش و پرورش وقت با صراحت اعلام کرد مشکلاتی که وزیر علوم می گوید مشکل نیست و وزارت آموزش و پرورش قادر به انجام قانون مصوب مجلس برای حذف کنکور است.

زاهدی با بیان اینکه آزمونهای استاندارد ملی در سال گذشته فقط 15 درصد از 100 درصد نمره کنکور را به خود اختصاص داده است، گفت: آموزش و پرورش هنوز نتوانسته آزمونهای استاندارد ملی را غیر از برخی دروس سال سوم دبیرستان برای بقیه مقاطع نیز اجرا کند.

وی با توصیه به روسای دانشگاهها و هیئت های نظارت دانشگاهها برای وسعت نظر بسیار جهت صدور مجوز حضور و سخنرانی نمایندگان کاندیداها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاهها گفت: به ویژه توصیه می شود که برنامه های انتخاباتی که در دانشگاهها برگزار می شود به صورت مناظره ای باشند.

وزیر علوم در عین حال خاطرنشان کرد: روسای دانشگاهها نیز موازین قانونی را رعایت کنند. وقتی شورای نگهبان اعلام به منع تبلیغات انتخاباتی قبل از زمان معین می کند، سخنرانی ها در دانشگاهها نیز نباید در شرایطی برگزار شود که جنبه تبلیغات پیدا کند.