به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، راه های توسعه همکاری در زمینه های گاز و نفت در این دیدار بررسی شد و ولادیمیر پوتین نیز از امکان از سرگیری همکاری نظامی و تکنولوژیک میان بغداد و مسکو خبر داد.

نوری المالکی در این دیدار توسعه روابط دوجانبه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و افزایش حضور شرکت های روسی را خواستار شد.

نخست وزیر عراق رسما از همتای روسی خود برای سفر به بغداد دعوت به عمل آورد که این مسئله مورد پذیرش نخست وزیر روسیه قرار گرفت.

پوتین نیز خاطرنشان کرد: یک هیئت بلندپایه روسی برای ادامه مذاکراتی که در مسکو آغاز شده است به زودی به بغداد سفر خواهد کرد.

مالکی همچنین با "بوریس گریزلف" رئیس مجلس دومای روسیه دیدار کرد. این مقام روسی با بیان اینکه سطح همکاری تجاری و اقتصادی میان روسیه و عراق در حال حاضر بسیار پایین است بر آمادگی کشورش برای همکاری با بغداد در زمینه انرژی تاکید کرد.

وی در ادامه تلاش های دولت نوری المالکی در زمینه مبارزه با تروریسم را ستود.