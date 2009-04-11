سعید شریعتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشـت: آیین منحصر به فرد گل غلتان نوزاد با عطری بهاری تحت عنوان "دومین جشنواره گل غلتان نوزاد" اردیبهشت ماه سالجاری در شهر امیریه شهرستان دامغان برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای موفق اولین دوره این جشنواره گفت: دومین دوره جشنواره به دنبال استقبال بی‌نظیر و درخواست‌های فراوان مردم استان سمنان برگزار می شود.

به گفته وی، در این جشنواره دو روزه که به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، دامغان و شهرداری و شورای شهر امیریه برگزار می‌شود نوزادان زیر یکسال گل‌غلتان می‌شوند.

شریعتی‌پور با اشاره به اینکه این جشنواره در روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، افزود: این سازمان با همکاری شهرداری و اهالی منطقه محلهایی را برای اسکان متقاضیان شرکت در این جشنواره فراهم کرده است.