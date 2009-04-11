حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سازمان موظف به اعطای مجوز برای آموزشگاههای مداحی است، اظهار داشت: بر این اساس آیین نامه ای با عنوان آیین نامه مجوز مراکز آموزش مداحی تدوین کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه مراکز خصوصی و یا تشکلهای عمومی که در زمینه آموزش مداحی فعالیت می کنند، باید از سازمان مجوز دریافت کنند، این آیین نامه را شامل 8 فصل خواند و تصریح کرد: این آیین نامه اینک در مرحله تدوین اولیه است.

دیلمانی فصلهای این آیین نامه را تعریف، ضوابط صدور مجوز، شرایط مؤسسان و مراکز آموزش مداحی، اساسنامه مرکز مورد نظر، مدارک مورد نیاز، کمسیون صدور مجوز، تخلفات و انهلال مؤسسه یا مرکز عنوان کرد .

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: مسئولان استانها باید تا آخر اردیبهشت نظرات خود را در مورد این آیین نامه اعلام کنند .

وی فن مداحی، آشنایی با تاریخ ادبیات و مقتل شناسی را برخی از ضوابط این آیین نامه خواند.

دیلمقانی برخی ضرورتهای اعطای مجوز به متقاضیان را هیئت مؤسسه حداقل سه نفره، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، سابقه مداحی یا سابقه ای در این زمینه و تحصیلات حداقل دیپلم عنوان کرد.

وی در مورد نحوه برخورد با مراکز متخلف گفت: شکایت از مؤسسه و اثبات آن از سوی کارشناسان سازمان دو بار تذکر شفاهی، یک بار تذکر کتبی و در ادامه تخلف ابطال مجوز را در پی خواهد داشت.