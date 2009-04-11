به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، سارا سیلوستری استاد سیاست بین الملل در دانشگاه کمبریج بریتانیا گفت: این تحقیق به جای آنکه بر باورهای نادرست درباره حجاب و ازدواجهای اجباری تمرکز کند، امیدها و نیروهای بالقوه آنها را مورد بررسی قرار داده است.

این تحقیق با عنوان " زنان مسلمان اروپا: آرمانهای بالقوه و چالشها " از سوی بنیاد شاه باداین مستقر در بلژیک در کشورهای بلژیک، بریتانیا و ایتالیا انجام شده است.

این تحقیق در مرحله نخست بر شهرهای بروکسل، لندن و تورین به عنوان سه شهری تمرکز کرده که جوامع مسلمان بسیاری در آن زندگی می کنند.

تحقیق زنان مسلمان اروپا دربرگیرنده مصاحبه های و پرکردن پرسشنامه هایی با مشارکت 49 زن مسلمان از شهرهای اروپایی صورت گرفته است.

سیلوستری اظهار داشت که عمده علاقه وی به انعکاس صدا، زندگی روزانه، مشکلات و آرمانهای این زنان بوده تا باورهای کلیشه‌ای که درباره آنها رواج یافته است. در این نظر سنجی آنها با استفاده از عبارتهای عمومی درباره تجربه خود از زن بودن در این بخش از جهان و سبک زندگی روزانه خود مطالبی بیان کرده اند.

وی در کنار این مصاحبه ها، گزارشهای آکادمیک گسترده ، آمارهای ملی، گزارشهای دولتی و اتحادیه اروپا، مقالات سیاسی، گزارشهای رسانه ای و وبلاگی را نیز تحلیل کرده است.

این تحقیق نتیجه گیری کرده زنان مسلمان که در اروپا زندگی می کنند از اینکه سهمی در جامعه اروپا داشته ابراز رضایت دارند. این زنان اظهار می دارند از ارزشهایی چون دموکراسی، آزادی و احترام به تنوع در اروپا حمایت می کنند و خود نیز که از این ارزشها سود می برند و امیدوارند نسل آینده مسلمانان نیز از شرایط مساعدی برخوردار باشند.

در بخش دیگری از نتایج این تحقیق آمده: زنان مسلمان اروپا ارتباط قوی با دین خود دارند. این تحقیق مستقل همچنین نشان می دهد که احساسات زنان مسلمان نسبت به جوامع اروپایی خود در کنار ارتباط قوی آنها با دین خود مشاهده می شود.

این محقق در ادامه تأکید کرد: هدف از انجام این تحقیق آگاهی از میزان سهمی بود که اسلام در تعریف تجارب زنان برعهده دارد. تمام شرکت کنندگان در این تحقیق سوء باورهایی که درباره سرکوبی زنان در دین اسلام وجود داشته را به چالش کشیده و خود اسلام را مورد مطالعه قرار داده اند و پیروی از آموزه های این دین آسمانی، تنها به علت ادامه راه خانواده ها نبوده است .

شرکت کنندگان این تحقیق همچنین در رابطه با حجاب اظهار داشتند که پوشش آنها با هدف فاصله گرفتن از جامعه صورت نمی گیرد بلکه حجاب آزادی اراده و انتخاب خود آنها بوده است.

بیش از 12 میلیون زن مسلمان در سراسر اروپا زندگی می کنند.