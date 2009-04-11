به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اجتماعی FaceBook که با سرعتی بالا در سطح جهان پراکنده شده به یکی از بالاترین سطوح رشد خود رسیده است. طی هفته اخیر مدیریت این سایت اعلام کرد تاکنون 200 میلیون کاربر از سراسر جهان در این سایت عضویت خود را اعلام کرده اند.

این سایت در عین حال به تازگی با بیش از 16 گروه خیریه ارتباط برقرار کرده است تا از این طریق کاربران بتوانند با اهدای هدیه در فعالیتهای خیرخواهانه نیز شرکت کنند.

سایت FaceBook در سال 2004 تاسیس شده و هدف اصلی از راه اندازی این فضای مجازی، ایجاد شرایطی سریعتر و مطمئن تر برای برقراری ارتباط میان مردم جهان اعلام شده است. به گفته ریاست این سایت، ارائه ابزار ارتباطی بهتر به مردم می تواند درک درستی از جهان هستی در آنها ایجاد کند که در این صورت انرژی کافی برای تغییر جهان در بشر ایجاد خواهد شد.

در کنار رشد غیرقابل مهار استفاده از سایتهای اجتماعی از جمله سایت FaceBook طی ماه های اخیر، نگرانی هایی نیز در مجامع بین المللی در رابطه با عدم حفظ حریم خصوصی افراد و یا افراط در استفاده از چنین سایتهایی به وجود آورده است که مطالب و تحقیقات فراوانی در رابطه با آن صورت گرفته و منتشر شده است.

بر اساس گزارش InformationWeek، با وجود تمامی نگرانی ها و اخطارهای متخصصان، سایت FaceBook طی 5 سال فعالیت خود از سایر سایتهای مشابه و رقیب از جمله سایت مای اسپیس با 160 مییون نفر عضو پیشی گرفته است. سیر پیشرفتی که به نظر پایانی نخواهد داشت.