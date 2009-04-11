محمد مهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در گزارش از اولین جلسه کمیسیون ویژه در سال جدید اظهارداشت: کمیسیون ویژه عصر چهارشنبه تشکیل جسله داد و در این جلسه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و معاونان وی وهمچنین معاونان وزیر نفت و کارشناسانی از مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه ابتدا کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها با توجه به آنچه مجلس در لایجه بودجه 88 تصویب کرده بود، مورد بحث قرار گرفت.

این عضو کمیسیون ویژه خاطرنشان کرد: در جمع بندی این جلسه مقرر شد کمیسوین ویژه با توجه به تصویب کلیات این لایحه در جلسات گذشته ، بحث را با محور قرار دادن لایحه دولت ادامه دهد و پیشنهادات و نظرات برمبنای لایحه دولت پیش برود.

مفتح گفت: براساس این تصمیم از جلسه بعد این کمیسیون بررسی لایحه از ماده یک آغاز خواهد شد و پیش خواهد رفت تا گزارش کمیسیون برای صحن علنی آماده شود.

وی تاکید کرد: به دلیل وقفه پیش آمده در جلسات کمیسیون ویژه و بررسی لایحه بودجه 88 قرار شد کمیسیون هفته ای دو روز در روزهای دوشنبه و چهارشنبه مستمرا تشکیل جلسه دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مصوبات قبلی کمیسیون ویژه همچنان به قوت خود باقی است و از این پس درخصوص اینکه دوره اجرا چند سال باشد بحث و بررسی خواهیم کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه 88 کل کشور لایحه هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی قرار داد و گزینه کمیسیون ویژه اصلاح قیمتها تا حد کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق هم رای آورد اما در زمان رای گیری در صحن علنی و تصویب بندهای لایحه بودجه 88 نمایندگان به پیشنهادی مبنی بر حذف این بند رای مثبت دادند و بحث هدفمند کردن یارانه ها به طور کلی از لایحه بودجه 88 خارج شد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار بود دولت به نحوی عمل کند که منابع حاصل از حامل های انرژی در سال 88 به صورت خالص معادل 20 هزار میلیارد تومان باشد. از این رقم، قرار بود 8 هزار و 500 میلیارد تومان در بودجه دولت منظور شده و 11 هزار و 500 میلیارد تومان آن به گروه خانوارها و تولید تعلق گیرد. همچنین تعیین خانوارهای مشمول اخذ یارانه و باز توزیع در اختیار دولت قرارمی گرفت و مقرر می شد که دولت متناسب با وضعیت معیشت این خانوارها مبلغ مذکور را بین آنها بازتوزیع کند. این بازتوزیع از طریق کارتهای الکترونیک یا شیوه های مشابه انجام و مبالغ آن نیز در همین کارتها مشخص می شد.

براساس این مصوبه پرداخت نقدی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیز از تیرماه سال جاری انجام می شد.

اما این اتفاق رخ نداد و با حذف این بند از لایحه بودجه 88 مقررشد این لایحه به طور جداگانه در کمیسیون بررسی کامل شود و در نهایت با ارائه به صحن مجلس ، نمایندگان در صحن علنی در مورد آن اعلام نظر کنند.



