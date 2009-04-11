به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد فیلم جدید مجیدی از جمعه پیش در آمریکا اکران و با استقبال منتقدان روبرو شده است.
مجیدی با اشاره به اینکه میخواهد با فیلمهای خود تصویری متفاوت از آنچه در رسانههای غربی از ایران ترسیم میشود، به تماشاگران نشان بدهد، گفت: تصویر رسانههای خبری غرب از ایران اشتباه است.
او که در جمع خبرنگاران سخن میگفت، افزود: رسانههای غربی میکوشند به همه چیز از جنبه سیاسی نگاه کنند و ملتی با چنین پیشینه تاریخی و فرهنگ غنی را نادیده بگیرند و به تصویر ایران در دنیا لطمه بزنند.
مجیدی ادامه داد: سینمای ایران میکوشد این تصویر را درست کند و تصویر واقعی ایران و مردم ایران را نشان بدهد.
"آواز گنجشکها" از سوم آوریل به طور محدود در آمریکا اکران شد و در هفته اول اکران حدود 12 هزار دلار فروش داشت. رضا ناجی برای این فیلم سال 2008 جایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد جشنواره برلین را از آن خود کرد.
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