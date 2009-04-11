به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی امروز در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی با کمیته برنامه ریزی شهرستان اسکو افزود: دولت نهم سالهای خدمتگزاری به مردم را امانتی از جانب خدا دانسته و تمام تلاش خود را برای نقش آفرینی موثر در توسعه همه جانبه کشور بکار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آحاد مختلف مردم نیز طی سالهای اخیر در کنار خدمتگزاران خود بوده و دولت در سختیها از قوت قلب، قدرت و اعتماد به نفس آنان بهره مند شده است.

بیگی روابط دولت نهم با مردم را عمیق و ژرف توصیف کرد و استقبال پرشور مردم اصفهان در سفر اخیر هیئت دولت به این استان را نشانه بارز این ادعا برشمرد.

استاندار آذربایجان شرقی حاکم شدن آسایش، آرامش، روان مردم و دوری از ایجاد تلاطم در جامعه را ناشی از درایت و عملکرد مثبت دولت نهم در طی سال های گذشته دانست.

وی با تاکید بر لزوم توجه مدیران به فرصت باقیمانده خدمتگزاری از عمر دولت نهم، اظهار داشت: در این مدت به ظاهر اندک باید در راه اجرای سریع تر پروژه های عمرانی بیش از گذشته کوشا بود.

بیگی به اهمیت برگزاری سالم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و عنوان کرد: انتخابات آتی بهترین فرصت حضور مردم و ابراز نظر در رقم زدن سرنوشت سیاسی کشور است و لذا زمینه سازی برای حضور حداکثری آنان در این صحنه ضرورت دارد.

استاندار آذربایجان شرقی زمینه حضور افکار وعقاید مختلف برای طرح نظرات خود در آذربایجان شرقی را فراهم خواند و گفت: مدیران و دست اندرکاران برگزاری انتخابات موظف شده اند گام های اساسی در مسیر انتخاباتی پرشور و با نشاط به همراه تحقق مشارکت حداکثری بردارند.

بیگی همچنین بهره برداری بهینه از منایع موجود را ضروری خواند و با انتقاد از اجرای برخی پروژه های عمرانی بدون نظارت کارشناسی در منطقه و استان، تداوم این رویه را مصداق بی توجهی به شعار اصلاح الگوی مصرف دانست.

وی هشدار داد: صحنه هایی که به جهت عدم نظارت کافی مسئولان زمینه هدررفتن منابع را فراهم می کنند غیرقابل قبول بوده و در کارنامه کاری مدیر خاطی ثبت خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از اسکو به عنوان قطب گردشگری استان یاد کرد و ساماندهی سریع و مطلوب روستای تاریخی و کم نظیر کندوان را به عنوان یکی از آثار با ارزش ملی خواستار شد.

بیگی با تاکید بر رعایت منافع فردی و جمعی اهلی ساکن روستای کندوان در امر ساماندهی، اظهار داشت: با این وجود باید خود مردم در کار ساماندهی کندوان بیش از پیش احساس مسئولیت کرده و بدانند که تنها با مشارکت آنان این مهم تحقق پذیر است.

وی شهرستان اسکو و شهر جدید سهند را یکی از نقاط بسیار مطلوب برای سکونتگاه سرریز جمعیت کلانشهر تبریز خواند و گفت: طبق آمار، شمار ساکنان شهر جدید سهند از شش هزار نفر در سال گذشته به 11 هزار نفر در سال جاری رسیده است.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: چنان برنامه ریزی شده است که شهر جدید سهند قادر به پذیرایی از 60 هزار ساکن باشد.

وی مدیران محلی و استانی را در زمینه فراهم ساختن زیرساختهای تحقق سهند 60 هزار نفری مسئول دانست و گفت: امید می رود دسترسی آسان از تبریز به سهند و بالعکس با عملیاتی شدن تعریض محور مواصلاتی فعلی و امتداد یافتن قطار شهری تبریز به این منطقه در آینده میان مدت، منجر به ترغیب شهرواندن بیشتری برای سکونت در شهر جدید سهند شود.

بیگی همچنین اجرایی شدن شبکه فاضلاب اسکو، احداث راه اسکو-کندوان و برگزاری جشنواره های ملی روستایی با مقیاسی وسیع را از اولویتهای منطقه اسکو برشمرد و و تحقق این موارد را در شتاب بخشیدن به شکوفایی اسکو موثر ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی در این جلسه 74 مصوبه در بخشهای مختلف آب و فاضلاب روستایی، راه و ترابری، بنیاد مسکن، آب و فاضلاب شهری، محیط زیست، منابع طبیعی، شهرکهای صنعتی، آموزش و پرورش عمومی و عالی، دامپزشکی، میراث فرهنگی، تبلیغات اسلامی، کشاورزی، تربیت بدنی، فرهنگی و برق را به منظور تسریع در آبادانی شهرستان اسکو به تصویب رساند.

علیرضا بیگی همچنین در سفر خود به اسکو با یکی از خانواده های شاهد و ایثارگر دیدار و گفتگو کرد.