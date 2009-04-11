وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از روسای دانشگاهها خواستار شد وبومتریک را جدی بگیرند و خطاب به رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: دستورالعملی برای ارتقای دانشگاهها در زمینه وبومتریک تدوین و با امضای وزیر علوم یا معاون پژوهشی وزارتخانه به دانشگاهها ابلاغ شود تا دانشگاهها مورد توجه قرار دهند.

به گزارش مهر، گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر پیش از این در تهیه سلسه گزارشهایی از سایت دانشگاهها به ضعف دانشگاهها از نظر اطلاع رسانی در حوزه فعالیتهای علم و فناوری و شاخصهای مد نظر وبومتریک اشاره کرده بود.

وزیر علوم امروز در بخش دیگری از سخنان خود در جمع روسای دانشگاهها درباره دانشگاههای معروف به بند (ز) که انتظار قرارگیری آنها در جایگاه ویژه در سطح بین الملل می رود، گفت: 10 دانشگاهی که در زمره دانشگاههای بند (ز) قرار گرفته اند فکر نکنند که دائم العمر برتر هستند زیرا هر دو سال یکبار این 10 دانشگاه بر طبق رتبه بندی جدید انتخاب می شوند در حال حاضر کلیه دانشگاهها وارد عرصه رقابت شده اند لذا این احتمال وجود دارد که دو سال دیگر این 10 دانشگاه تغییر کند.

توافق وزارت خانه های علوم و بهداشت در زمینه ارائه مشترک مقالات دانشگاهها

زاهدی از توافق با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه ارائه مشترک مقالات دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت خبر داد و گفت: مقرر شد دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت در مراکز استانها تفاهم نامه ای داشته باشند که مقالاتشان را با یک نام و نشان منتشر کنند البته این کار که به نفع کشور است، فعلا توسط دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران انجام شده و باعث می شود که دانشگاههای کشور جایگاههای بهتری در رتبه بندیهای جهانی کسب کنند.