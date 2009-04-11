مهدی جعفری در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تمام شده و روتوش نهایی به زودی به پایان می‌رسد تا فیلم به سیما‌فیلم تحویل داده شود. "شمر کجاست؟" درباره تعزیه و شبیه‌خوانی است و با محرم و عزاداری برای امام حسین(ع) ارتباط دارد.

وی افزود: هرچند کودکان در قصه نقش پررنگ دارند، اما مخاطب این فیلم فقط کودکان نیستند. با این حال تلاش کردم "شمر کجاست؟" برای مخاطب بزرگسال هم جذاب باشد. زمان تصویربرداری احتمال می‌دادم فیلم در جشنواره کودک همدان روی پرده برود و سعی کردیم کیفیت تصویری فیلم به گونه‌ای باشد که در تبدیل لطمه نبیند.

این کارگردان ادامه داد: امیدوارم "شمر کجاست؟" در اکران جشنواره‌ای موفق و برای خانواده‌ها و کودکان جذاب باشد. نمایش در جشنواره می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر مخاطب با این فیلم را به وجود بیاورد.

جعفری که یکی از فیلمبرداران حرفه‌ای سینمای ایران است، درباره فعالیت‌های بعدی خود گفت: پیشنهادهایی برای فیلمبرداری فیلم سینمایی و کارگردانی دارم که هنوز قطعی نشده است. احتمال دارد امسال اولین فیلم سینمایی‌ام را کارگردانی کنم.

"شمر کجاست؟" داستان تعدادی از بچه‌های یک مدرسه روستایی را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرند در قصه تعزیه‌ای که هر سال آن را اجرا می‌کنند تغییری خاص بدهند. ستاره پسیانی، محمود عزیزی، پرویز فلاحی‌پور، منوچهر علی‌پور، محمد مختاری،آتش تقی‌پور، سعید شجاعی و مصطفی ساسانی تعدادی از بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.