به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این پروژه که برای ساخت آن بیش از 10 میلیارد و 332 میلیون و 470 هزار ریال اعتبار هزینه خواهد شد در 12 ماه آینده به بهره برداری می رسد شامگاه جمعه با حضور استاندار کلنگ زنی شد.

واقع شدن قطب گردشگری روستای تاریخی کندوان در مسیر، حجم قابل توجه ترافیک محلی و منطقه ای و ارتقای سطح ایمنی و رفع نقاط حادثه خیز از اهداف احداث این پروژه اعلام شده است.

این روگذر، دو دهانه 12 متری داشته و طول، عرض و ارتفاع آن به ترتیب هزار، 11 و هفت متر است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به مناسبت هفته سلامت ضمن افتتاح ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسکو از بخشهای مختلف آن بازدید کرد.

اسکو با بیش از 73 هزار نفر جمعیت در 40 کیلومتری جنوب غرب تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی واقع است.