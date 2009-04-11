به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح شنبه در جمع اعضای ستاد نوروزی دامپزشکی استان افزود: با آغاز تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای برون شهری طرح ویژه بازرسی و کنترل مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌ های خام دامی در سطح استان خراسان جنوبی از 15 اسفند 1387 تا 18 فروردین 1388 اجرا شد.

وی ادامه داد: در ادامه نظارت‌های همیشگی بر اماکن فوق و به منظور تأمین امنیت غذایی شهروندان، کارشناسان بهداشت فرآورده‌ های خام دامی دامپزشکی استان در ایام تعطیلات نوروزی از رستوران‌های بین راهی، سردخانه‌های بزرگ، قصابی‌ها، فروشندگان مرغ و تخم‌مرغ و تمام‌ مراکز عرضه گوشت سفید و قرمز به طور مستمر و دقیق بازدید کردند.

رضایی گفت: اکیپ ‌های نوروزی ضمن نظارت بر ذبح و کشتار یک هزار و 668 رأس دام سبک و 311 رأس دام سنگین در 528 مورد بازرسی انجام دادند و در مجموع 249 کیلوگرم فراورده‌ های خام دامی غیربهداشتی را ضبط و معدوم کردند.

مدیر دامپزشکی فردوس نیز در این جلسه گفت: همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروزی که همراه با ورود مسافران و زائران مشهد الرضا به شهرستان فردوس بود طرح ویژه بازرسی و کنترل مراکز تولید، توزیع و عرضه فراورده‌ های خام دامی در سطح شهرهای فردوس، اسلامیه و روستاهای مجاور و همزمان با سایر نقاط استان اجرا شد.

محمد اسماعیلی افزود: به منظور افزایش سطح آگاهی مسافران و زائران برای اطمینان از نحوه تهیه و خرید فرآورده‌های خام دامی، اطلاعیه‌هایی در این خصوص تهیه و توزیع شد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور اطمینان از سلامت گوشت سفید و قرمز عرضه شده به مسافران و شهروندان در ایام تعطیلات نوروزی، ضمن بازرسی و نظارت دقیق بر کشتارگاه‌های دام شهرهای فردوس و اسلامیه، با ایجاد اکیپ‌ های کشیک نوروزی گوشت‌ های سفید وارد شده به شهرستان قبل و پس از توزیع در فروشگاه‌ ها و مراکز عرضه بازرسی شد که در این راستا حدود 144 مورد بازرسی و کنترل انجام گرفت و حدود 214 کیلوگرم فرآورده‌ های خام دامی غیربهداشتی ضبط و معدوم شد.