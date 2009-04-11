به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، کیقباد علی بابایی صبح شنبه در جمع کارکنان حوزه سیاسی و امنیتی استانداری استان، گفت: مجریان انتخابات بدون توجه به تفکر و گرایش سیاسی خود باید به امانتی که به آنان سپرده شده بدون هیچگونه سیاسی کاری توجه کنند تا آنچه رضای خداست از صندوق بیرون بیاید.

وی مهمترین اتفاق سال جاری را دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: تمام توان، ابزار و امکانات را برای برقراری مشارکت حداکثری مردم در انتخاباتی قانونمند و سالم بکار می گیریم .

علی بابایی با اشاره به اینکه از هم اکنون باید تلاش کنیم تا فضای سالم برای انتخابات فراهم شود، افزود: تمام سعی و تلاشمان این است که اعتماد و اطمینان مردم را جلب کرده و هر جایی تخلفی باشد برخورد جدی و قانونی خواهد شد.

وی ایجاد کردن فضای امنیت کامل، آرامش و فراهم کردن امکانات و ابزار از جمله خودرو، رایانه و توجه به دست اندرکاران و مجموعه مجریان انتخابات را از دیگر اقدامات ضروری دانست و گفت: برای اینکه مردم ما با آرامش خاطر و با شور و شعور و آگاهی کامل و با حضور حداکثری به پای صندوقهای آرای بیایند از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهیم کرد.