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۲۲ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

225 نفر در گلستان گواهینامه دوره تربیت معلم قرآنی دریافت کردند

225 نفر در گلستان گواهینامه دوره تربیت معلم قرآنی دریافت کردند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: سال گذشته 350 نفر در دوره تربیت معلم روخوانی و روانخوانی قرآن کریم شرکت کردند که از این تعداد 225 نفر موفق به دریافت گواهینامه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد قدوسی زاده صبح شنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان اظهار داشت: شناسایی نیروهای مستعد و تربیت آنان جهت تدریس در کلاسهای آموزش قرائت قرآن کریم سطوح یک و دو نهضت قرآنی از جمله اهداف آموزشی و تعمیم روشهای بدیع و اجرای نظام هماهنگ و جامع آموزش قرآن کریم است.

وی افزود: در راستای اجرای طرح تفهیمی دوره های تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک پس از برگزاری آزمونهای ورودی و دریافت صدور مجوز به تعداد 20 سهمیه از سوی سازمان دارالقرآن الکریم مرکز در مقطع زمانی تیرماه تا شهریورماه به صورت ناپیوسته اجرا شد.

قدوسی زاده یادآور شد: قبول شدگان ضمن اخذ گواهینامه تربیت معلم سطح یک به عنوان معلمان روش تدریس دوره های عمومی قرائت قرآن کریم در موسسات و مرکز قرآنی و خانه های قرآن روستایی مشغول به تدریس کلام وحی می شوند.
 
حجت الاسلام حسن نیشابوری مسئول دارالقران کریم تبلیغات اسلامی گلستان نیز اظهار داشت: به منظور ترویج فرهنگ قرآن کریم و ریشه کنی بیسوادی قرآنی در سطح روستای استان، 26 خانه قرآن مورد حمایت قرار گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت 45 خانه قرآن روستایی در استان ادامه داد: به هر یک از خانه های قرآنی 150 الی 200 هزار تومان کمک شده است.

کد مطلب 857966

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