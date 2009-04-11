به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در محل فدراسیون کشتی برگزار شد یزدانی دلایل خود را در مورد غیبت در اردوی تیم ملی بیان کرد و سپس یزدانی خرم توصیه‌ها و تذکرات لازم را به وی گوشزد کرد.

در پایان این دیدار مقرر شد یزدانی دیگر به هیچ عنوان در اردوهای تیم ملی غیبت نداشته باشد. او موظف شد تحت هر شرایطی تابع تصمیمات کادر فنی و فدراسیون کشتی بوده و برای کسب دوبنده تیم ملی در رقابت‌های انتخابی شرکت کند.

بدین ترتیب و با توجه به حضور رضا یزدانی در رقابت‌های المپیک وی باید برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در در رقابت‌های جهانی دانمارک در مرحله پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند.

مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد اواخر خردادماه و رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان اواخر شهریور ماه در دانمارک برگزار می‌شود.