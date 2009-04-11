به گزارش خبرنگار مهر، مسولان تیم صنایع و معادن همدان هنوز مبلغی از قرارداد دو فصل گذشته تعدادی از کشتی گیران تیم خود را پرداخت نکرده‌اند. سعید ابراهیمی یکی از طلبکاران تیم صنایع و معادن است که برای تسویه حساب با مسئولان این تیم باید 20 میلیون تومان از آنها دریافت کند.

ملی پوش وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این خبر تصریح کرد: همدانی‌ها دو فصل پیش از من خواستند به خاطر استانم با کمترین مبلغ با این تیم قرارداد امضا کنم اما تا امروز تنها 5 میلیون تومان دریافت کرده‌ام اما باقی مبلغ قراردادم که معادل 20 میلیون تومان است، هنوز پرداخت نشده است.

ابراهیمی گفت: تا به امروز در این مورد صحبتی نکرده‌ام اما همدانی‌ها هنوز هم پس از مدت‌ها قصد تسویه حساب با من را ندارند چرا که هیچ اقدام امیدوارکننده‌ای از سوی آنها ندیده‌ام. امیدوارم این مشکل با مساعدت رئیس فدراسیون کشتی بر طرف شود.