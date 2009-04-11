به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، یک مسئول بلندپایه آمریکایی روزگذشته به این روزنامه چاپ لندن خبر داد : این تغییر در رویکرد آمریکا در قبال ایران منجر به این شد که واشنگتن در هفته جاری اعلام کرد؛ آمادگی آن را دارد تا " ویلیام برنز" معاون وزیر خارجه آمریکا را برای گفتگوهای مستقیم با طرف ایرانی در نشست های آتی گروه 6 بفرستد.

به گفته این منبع هدف آمریکا از اعلام آمادگی مذکور سعی و تلاش برای حل دیپلماتیک مشکلات موجود بر سر راه رابطه با ایران یا به گفته وی آزمایش اهداف تهران ونهایت راستی و صدق ایران درموضوع تلاش برای دستیابی به انرژی صلح آمیزهسته ای است.

این مسئول آمریکایی که به نام وی هیچ اشاره ای نشد، اظهار داشت : تمایل آمریکا به برگزاری موفقیت آمیز گفتگوها، واشنگتن را به لغو پیش شرط از گفتگوها وادار کرد.

آمریکا بعد از اعلام دو دوستاورد مهم در چرخه سوخت تمایل خود را به گفتگوی مستقیم با ایران در نشست گروه 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان) ابراز داشت.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پنجشنبه گذشته در مراسم جشن روز ملی فناوری هسته ای با بیان اینکه امروزشاهد دو دستاورد هسته ای مهم در صنعت هسته ای کشور هستیم، بسته بندی سوخت و آماده کردن آن برای تزریق در راکتورها و تولید نیرو و همچنین آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفیوژهای موجود را دو دستاورد عنوان کرد.