به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پورهاشم با اعلام این خبر نام 27 برند اسباب بازیهای غیر استاندارد عرضه شده در بازار را مطرح کرد و گفت: سرویس آشپزخانه با برند گل خانم، بازی و سرگرمی با برند تهران گشت، دوچرخه با برند درج تویز، ماشین باری با برند روینگز، تلفن قلک دار با برند آیدا پلاستیک، تلفن قلکدار با برند تولیدی مهدی، تلفن قلک دار با برند نوین پلاستیک، شرافت پلاست، بازی چرخ و بلک با برند آرمین پلاستیک، چرخ خیاطی با برند هدیه، پروانه با برند تولیدی آیدا، عروسک دینا و مانی، باغ وحش، تفنگ دولول، تفنگ ساچمه ای با برند آریا، تیروکمان با برند هما پلاست، تفنگ لیزری با برند M16 ARMS، کیسه بکس با برند مرد عنکبوتی، عروسک با برند vinyi doll ، کالسه عروسک با برند فرهنگ پلاستیک، کالسه عروسک doll carrier ، قلک کلبه ای فلزی، ارگ با برند Ailes-3738، ماشین کنترلی با برند DELUXE، موبایل با برند Happymail phon،عروسک با برند FASHION توسط کارشناسان این اداره شناسایی شد.

وی گفت: اسباب بازی از جمله کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است و مطابق ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوطه و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع بوده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی، مطابق قانون با تولید کنندگان و عرضه کنندگان متخلف برخورد می گردد.