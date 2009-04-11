به گزارش خبرنگار مهر، مهران احدی (کاپیتان)، محمدرضا اخلاق پسند، واحد مالمیری، شهرام سربخشیان و نوشاد عالمیان 5 عضو تیم ملی تنیس روی میز هستند که از 14 فروردین‌ماه تمرینات خود را در آکادمی بین‌المللی پینگ‌پنگ تهران زیر نظر فواد کاسب آغاز کرده‌اند. قرار است این بازیکنان 6 اردیبهشت‌ماه تهران را به مقصد یوکوهاما ترک کنند تا از 8 اردیبهشت‌ماه دیدارهای خود را در پیکارهای جهانی آغاز کنند. مسابقاتی که به مدت یک هفته به میزبانی ژاپنی‌ها برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان تنیس روی میز کشورمان تا زمان اعزام به ژاپن موظف به حضور مستمر در اردوی تهران هستند تا در کنار یکدیگر روند تمرینی یکنواختی را دنبال کنند. این دستور اکید سرمربی آنهاست که در شرایط فعلی اردوی تهران را بهترین مکان برای نزدیک شدن تدریجی به اوج آمادگی بازیکنان می‌داند.

فواد کاسب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ترک اردو توسط هر یک از بازیکنان حتی اگر به قصد شرکت در کمپ تمرینی یا رقابت‌های برون مرزی انجام شود ناخودآگاه اختلال در روند آماده‌سازی آنها را به همراه خواهد داشت. اختلالی که تاثیر مستقیم در عملکرد تیمی بازیکنان در مسابقات جهانی ژاپن به دنبال دارد.

وی ادامه داد: به همین دلیل از مسئولان فدراسیون خواسته‌ام به هرگونه دعوت‌نامه دریافتی برای بازیکنان پاسخ منفی دهند تا ملی‌پوشان بتوانند بدون دغدغه و دودلی ماندن یا رفتن به تمرینات گروهی خود را در تهران ادامه دهند. برای تیمی که مسابقات جهانی را در پیش دارد لزوم در اختیار داشتن همزمان بازیکنان ضروری‌تر از هر فاکتور دیگری است. اگر 5 بازیکن تیم ملی تنیس روی میز کنار هم باشند در هر جایی حتی اردوی داخلی تهران می‌توانند به اوج آمادگی نزدیک و نزدیک‌تر شوند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در ادامه پیرامون وضعیت بازیکنان این تیم گفت: به غیر از مالمیری که دچار آسیب‌دیدگی جزئی از ناحیه کشاله ران شده است سایر بازیکنان در آمادگی و سلامت کامل روحی و جسمی به سر می‌برند. آنها تا امروز تمرینات تکنیکی را پیگیری کرده‌اند اما از هفته آینده تمرینات مسابقه‌ای در دستور کارشان قرار می‌گیرد.

کاسب تاکید کرد: مسابقات جهانی ژاپن بهترین موقعیت برای صعود بازیکنان و ارتقا آنها در رنکینگ جهانی است. این هدف اصلی تیم ملی تنیس روی میز ایران از شرکت در مسابقات ژاپن است.