کامران زلفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از این میزان پساب 75 میلیون متر مکعب پساب صنعتی است، افزود: از این پس تمامی واحدهای صنعتی استان موظف به نصب دستگاه تصفیه پساب و پسماند هستند.

وی عنوان کرد: تمامی واحدهای صنعتی در استان ملزم به رعایت قوانین زیست محیطی بوده و درصورت عدم رعایت این مسائل با آنان برخورد می‌شود.

زلفی نژاد همچنین پسابهای کشاورزی را مضرترین منابع آلوده کننده محیط زیست دانست و افزود: جیوه، سرب، مواد شیمایی سمی از خطرناک ترین آلوده کننده های آب هستند و برخی از این مواد، سالها در محیط باقی می مانند و حیات جانواران و گیاهان را به خطر می اندازد.

مدیرکل محیط زیست گیلان اظهار داشت: استفاده وسیع و بی رویه آفت کشها در امور کشاورزی بدون توجه به مسائل زیست محیطی سبب آلودگی محیط زیست به خصوص منابع آبی می شود.

زلفی نژاد بیان کرد: آفت کشها در اثر کاربردهای مستقیم و غیر مستقیم و از طریق ریزشهای جوی، زهابهای کشاورزی، جریان باد و ... وارد منابع آبی می شوند.

وی یادآور شد: این مواد پس از ورود به منابع آبی تحت تاثیر فرایندهای تجربه و انتقال ممکن است چند سال در منابع آبی دوام یابند.