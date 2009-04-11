مجید رجبی‌معمار، مدیر شبکه تهران درباره تعویق ساخت سری دوم مجموعه که قرار بود آبان ماه پارسال کلید بخورد، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه "عملیات 125" مشارکتی تولید می‌شود، با مسائلی روبرو بودیم، اما این مشکلات حل شده و سری جدید مجموعه نیمه اردیبهشت‌ماه امسال به کارگردانی محمدرضا آهنج کلید می‌خورد.

سری اول مجموعه "عملیات 125" به کارگردانی بهروز افخمی خردادماه پارسال با حضور عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، سیامک احصایی، محمد فیلی، کاوه سماکباشی، مهران رجبی، مجتبی رجبی، اکرم محمدی، فلور نظری، مارال فرجاد، کاوه خداشناس و ... از شبکه تهران پخش شد.

تولید سری دوم این مجموعه قرار بود آبان ماه پارسال کلید بخورد، اما بنا به دلایلی نشد. حتی برای ساخت سری جدید "عملیات 125" با راما قویدل صحبت‌هایی شد، اما از قرار شبکه تهران با او به نتیجه نرسید و محمدرضا آهنج جایگزین وی شد.

این مجموعه با مشارکت سازمان آتش‌نشانی تهران و شبکه تهران ساخته می‌شود و داستان آن درباره چند جوان است که در آتش‌نشانی مشغول کار هستند و درگیر ماجراهای مختلف می‌شوند. فیلم تلویزیونی "عملیات پایتخت" به کارگردانی آهنج هفته پیش از شبکه دو و تهران پخش شد.