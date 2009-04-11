تورج ظفری درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای اینکه کشتی ایران به دوران اوج بازگردد باید با بها دادن به جوانان، توجه ویژه به پشتوانهسازی و در کنار آن پرهیز از نتیجهگرایی به کادر فنی جوان تیم ملی برای اجرای برنامههایشان فرصت بدهیم .
وی گفت: تیمهای مختلفی از ایران باید با بهرهگیری از نیروهای جوان در تورنمنتهای طراز اول شرکت کنند تا در این رقابتها به مرز خودباوری رسیده و با شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها توسط کادر فنی شرایطی فراهم شود تا با آمادهترین نفرات درالمپیک آینده بهترین نتیجه را کسب کنیم.
ظفری تصریح کرد: باید با توجه به پشتوانهسازی در هر وزن چند کشتیگیر آماده داشته باشیم تا نفرات حاضر در اردو احساس حاشیه امنیت نکنند. بدون شک با این کار بازیکن سالاری و بی نظمی برخی کشتیگیران در اردوها نیز از بین میرود.
وی تاکید کرد: کم کردن فاصله نفرات اول با دوم در هر وزن، پرهیز از ستارهسازی و توجه بیش ازحد به کشتیگیران جوان به محض کسب مدال در مسابقات، بالا بردن تفکر مبارزهای در کشتیگیران که یکی از ضعفهای بزرگ کشتی گیران ایرانی به حساب می آید، به همراه کار ریشهای و بسترسازی از ردههای سنی پایین و قانونمداری در انتخاب اعضای تیمهای ملی در کلیه ردههای سنی با برگزاری مسابقه انتخابی و پرهیز از انتصاب از راههای پیشرفت کشتی ایران است که البته نیاز به برنامهریزی مناسب و بلند مدت دارد.
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