تورج ظفری درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای اینکه کشتی ایران به دوران اوج بازگردد باید با بها دادن به جوانان، توجه ویژه به پشتوانه‌سازی و در کنار آن پرهیز از نتیجه‌گرایی به کادر فنی جوان تیم ملی برای اجرای برنامه‌های‌شان فرصت بدهیم .

وی گفت: تیم‌های مختلفی از ایران باید با بهره‌گیری از نیروهای جوان در تورنمنت‌های طراز اول شرکت کنند تا در این رقابت‌ها به مرز خودباوری رسیده و با شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها توسط کادر فنی شرایطی فراهم شود تا با آماده‌ترین نفرات درالمپیک آینده بهترین نتیجه را کسب کنیم.

ظفری تصریح کرد: باید با توجه به پشتوانه‌سازی در هر وزن چند کشتی‌گیر آماده داشته باشیم تا نفرات حاضر در اردو احساس حاشیه امنیت نکنند. بدون شک با این کار بازیکن سالاری و بی نظمی برخی کشتی‌گیران در اردوها نیز از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: کم کردن فاصله نفرات اول با دوم در هر وزن، پرهیز از ستاره‌سازی و توجه بیش ازحد به کشتی‌گیران جوان به محض کسب مدال در مسابقات، بالا بردن تفکر مبارزه‌ای در کشتی‎گیران که یکی از ضعف‌های بزرگ کشتی گیران ایرانی به حساب می آید، به همراه کار ریشه‌ای و بسترسازی از رده‎های سنی پایین و قانونمداری در انتخاب اعضای تیم‌های ملی در کلیه رده‌های سنی با برگزاری مسابقه انتخابی و پرهیز از انتصاب از راه‌های پیشرفت کشتی ایران است که البته نیاز به برنامه‎ریزی مناسب و بلند مدت دارد.