به گزارش خبرگزاری مهر، بیشتر این افراد در اتاقک آسانسور (50 نفر) و پشت درهای بسته اماکن (11) گرفتار شده بودند که با تلاش آتش ‌نشانان همگی نجات یافتند.

در این مدت تهران بزرگ شاهد 30 حادثه آتش‌سوزی و 111 حادثه مختلف دیگر بود. این حوادث تلفات جانی نداشت و در جریان آن 15 نفر آسیب دیدند.

در 48 ساعت گذشته 13 واحد مسکونی، 8 دستگاه وسیله نقلیه، 3 فروشگاه و 2 پست برق با شعله ‌های آتش روبرو شدند.

آتش ‌نشانان تهران در این مدت با حضور در محل حوادث در کمترین زمان ممکن موفق شدند ضمن مهار و خاموش کردن کامل همه آتش ‌سوزیها، عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 15 حادثه آسانسور، 13 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 11 حادثه رانندگی و 9 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت انجام دهند.

در 48 ساعت گذشته 1294 آتش ‌نشان با بکارگیری 386 دستگاه خودروی آتش ‌نشانی و نجات 98 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.