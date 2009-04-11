به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدقاسم حسینی صبح شنبه در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد هفت نفر در استان و شش نفر در وزارت کشور ثبت نام کرده اند و چهار نفر از داوطلبان در دوره های قبلی نیز شرکت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه جوان ترین داوطلب متولد 1359و مسن ترین داوطلب متولد 1329 است، اظهار داشت: مهلت ثبت نام از داوطلبان از 13 فروردین تا 19 فروردین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این دوره نیز همانند دوره های گذشته میزان مشارکت مردم در این رویداد سرنوشت ساز همانند دیگر دوره ها چشمگیر باشد و برای مشارکت بیشتر مردم در این انتخابات باید برنامه ریزی شود.

به گفته حسینی، یکهزار و 208 شعبه اخذ رای، آرای مردم استان را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میاندوره ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان جمع آوری می کنند که از این تعداد شعبه های اخذ رای، 749 شعبه روستایی، 459 شعبه شهری است و در مجموع 917 شعبه ثابت و 301 شعبه اخذ رای سیار است.

مدیر کل اجتماعی و انتخابات گلستان بیان داشت: در این دوره انتخابات همانند دوره های گذشته انتخابات به صورت دستی و یارانه ای برگزار می شود و ثبت نام نامزدها، رای دادن و تجمیع آرا به صورت رایانه ای ولی شمار آرا به صورت دستی است.

وی خاطرنشان کرد: حدود یک میلیون و 59 هزار و 771 نفر از مجموع جمعیت یک میلیون و 650 هزار نفری استان برای شرکت در این دوره انتخابات واجد شرایط رای دادن هستند.

به گفته حسینی، حداقل سن رای دهندگان باید 18 سال تمام باشد و بر این اساس کلیه متولدین 22 خرداد سال 70 و ماقبل آن حق رای دادن دارند.