مسیرهای خطوط اتوبوسرانی سریع در شهر مشهد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی میبدی صبح شنبه در نشستی خبری در محل سازمان ترافیک مشهد افزود: مطالعات احداث خطوط BRT شهر مشهد به پایان رسیده و به شورای هماهنگی ترافیک استان ارایه شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد تصریح کرد: بر اساس این مطالعات مسیرهای BRT به صورت یک شبکه طراحی شده و باید به صورت یکپارچه طراحی شود.

امامی گفت: در صورت عدم راه اندازی قطار شهری مشهد، نخستین مسیر اتوبوسرانی سریع مشهد در راستای خط یک قطار شهری راه اندازی خواهد شد.

وی در رابطه با دیگر خطوط BRT توضیح داد: مسیر دو BRT مشهد حد فاصل پایانه مسافربری و آرامگاه خواجه ربیع ایجاد و از خیابان های امام خمینی و خواجه ربیع عبور خواهد کرد، همچنین خط 3 نیز از پایانه مسافربری آغاز شده و با گذر از خیابان های امام رضا(ع) و خیابان طبرسی تا انتهای بلوار طبرسی سوم امتداد می یابد.

دکتر امامی گفت: خط چهار BRT حدفاصل بلوار حر و میدان شهید عباسپور تا انتهای بلوار امامیه قاسم آباد امتداد یافته و از خیابان های نواب صفوی، شیرازی، بلوار فردوسی، بلوار جانباز و بزرگراه امام علی(ع) عبور خواهد کرد، همچنین خط 5 نیز از میدان امام حسین (ع) آغاز و با گذر از 2 بزرگراه قائم و امام علی(ع) به میدان نمایشگاه ختم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد خاطر نشان کرد: همگی این مسیرها باید به طور همزمان و ظرف دو سال ایجاد شود، تا کارآیی لازم این خطوط ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد افزود: پس تصویب مطالعات خطوط سریع اتوبوسرانی مشهد در شورای همتا، طرح اجرایی این خطوط تهیه و زیرساختهای لازم ایجاد خواهد شد.