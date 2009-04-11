به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پلنگ لرستانی که تا پیش از این منقرض شده اعلام شده بود و با زندگی مرموز و پنهانی حیات خود را تامین شده می پنداشت امروز به رغم خوشحالی که از حیات خود در میان دوستداران طبیعت برانگیخته است اما زمینه های مخاطرات جانی خود را فراهم کرده است.

تا پیش از سال 85 به مدت بیش از دو دهه هیچ گونه نشانی از این پلنگ زیبا در پهنه لرستان مشاهده نشد تا جایی که محیط زیست، پلنگ لرستانی را از جمله گونه های منقرض شده پلنگ در فهرست خود ثبت کرد.

روند حیات پنهانی این گونه تا سال 85 استمرار یافت تا اینکه در سال 86 برای بار دیگر پس از دو دهه پلنگ لرستانی در منطقه تنگ هفت لرستان مشاهده شد.

مشاهده این گونه نادر پس از دو دهه به رغم اینکه موجی از خوشحالی در میان دوستداران طبیعت ایجاد کرد اما مجالی شد تا بار دیگر آمار کشته شدن این گونه توسط شکارچیان افزایش یابد.

قصه زندگی پلنگ لرستانی اینگونه اذهان را نهیب می زند که شاید این گونه منحصر به فرد در صورت اینکه پنداشته شود که منقرض شده امید بیشتری به زندگی خواهد داشت.

وجود تنها هفت قلاده پلنگ لرستانی در استان

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در این رابطه پاسخگوی سوالات مهر بود و اظهار داشت: لرستان به عنوان بام طبیعت ایران دارای توان بالای اکولوژیکی است که در ایران کم نظیر است.

علی رحیم کاکاوند ضمن تاکید بر ظرفیت بالای طبیعت لرستان هم از بعد تنوع زیست گیاهی و هم تنوع زیست جانوری، یادآور شد: پلنگ لرستانی از جمله گونه های منحصر به فردی است که تا پیش از این منقرض شده اعلام شده بود.

وی با اشاره به مشاهده این پلنگ پس از دو دهه در سال 86، افزود: پس از مشاهده این گونه اقدامات گسترده ای برای سرشماری این پلنگ در لرستان آغاز شد که در نهایت منجر به مشاهده پلنگ لرستانی در چهار نقطه دیگر از جمله 2 نقطه در سفید کوه، یک نقطه در کویر کوه و یک نقطه در هشتاد پهلو شد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد این گونه نایاب، خاطرنشان کرد: پلنگ لرستانی از نظر بزرگی و جثه با دیگر پلنگهای دنیا اختلاف دارد و دارای جثه بزرگتر و کشیده تری است و شباهت کمتری با دیگر پلنگ ها دارد.

پنج پلنگ در سه سال کشته شدند/ پنجمین تلفات در هفته جاری

کاکاوند با اشاره به حمایت از این گونه در سه منطقه خارج از حوزه حفاظت از محیط زیست توسط همیاران افتخاری محیط زیست، بیان داشت: در سال 86 دو فقره و در سال 87 دو فقره از این گونه نایاب توسط شکارچیان کشته شدند.

وی با اشاره به تلف شدن یک ماده پلنگ لرستانی در طول این هفته به عنوان اولین مورد سال 88، یادآور شد: این گونه ها به طور عمده توسط شکارچیان مسلح به انواع سلاحهای دوربین دار و از مسافت دور مورد هدف قرار می گیرند.

این مسئول با اشاره به اینکه پیگیری برای یافتن علت مرگ این پلنگ ادامه دارد، افزود: این پلنگ طی هفته گذشته در نزدیکی یکی از روستاهای پلدختر تلف شد و پیگیری برای دستگیری عامل قتل این پلنگ ادامه دارد.

کاکاوند با اشاره به برخی احتمالات در مورد کشته شدن این پلنگ از قوی بودن احتمال مسمومیت این گونه خبر داد و بیان داشت: مسمومیت این گونه ها غالبا به صورت استفاده از لاشه های مسموم شده توسط اهالی روستاها اتفاق می افتد.

وی با اشاره به اینکه مسمومیت گونه های کمیاب جانوری از راه استفاده از لاشه های مسموم شده توسط اهالی در لرستان سابقه دارد، از در معرض انقراض بوده نسل کرکس لرستانی به همین علت خبر داد.

ضرورت فرهنگ سازی برای حفاظت از منابع ملی

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با تشریح ویژگی های منحصر به فرد پلنگ لرستانی بر ضرورت حفاظت از سرمایه ملی تاکید کرد و افزود: خانواده گربه سانان از جمله پلنگ و یو پلنگ منزوی هستند و زندگی مخفیانه ای دارند و به همین علت بیش از دو دهه از آنها اطلاعی در دست نبود.

کاکاوند با تاکید بر اینکه مشاهده این گونه تقریبا در شرایط عادی غیرممکن است، یادآور شد: در منطقه ای که هفته گذشته این ماده پلنگ در آن کشته شد تا بحال هیچ گونه گزارشی از مشاهده پلنگ لرستانی داده نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به ویژگی های خاص جغرافیایی لرستان و جنگلی بوده این استان، پلنگ لرستانی در مناطق دیگر لرستان نیز حیات داشته باشد.

این مسئول با اشاره به علتهای مختلف تهدیدات این گونه های نادر، عمده ترین مسئدله در این زمینه را مقوله فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: اقلیتی در لرستان وجود دارد که نمی خواهند به ارزش های واقعی محیط زیست پی ببرند و خودسرانه اکوسیستم بی نظیر لرستان را از وجود این گونه های نادر محروم می کنند.

کاکاوند از وفور سلاح و مهمات در لرستان به عنوان یک عامل دیگر در شکار این گونه های نادر نام برد و یادآور شد: تخریب مراتع توسط متجاوزین به منابع ملی، استفاده بی رویه از سموم نباتی و سموم اتلاف جانوارن، نابودی جنگل ها، آلودگی منابع آب، تخریب اراضی و تغییر کاربری اراضی ملی، برداشت بی رویه شنا و ماسه و کم توجهی به موازین زیست محیطی از جمله مهمترین تهدیدات گونه های جانوری در لرستان محسوب می شود.

وی از همه مردم خواست در مقابل منابع ملی و ارزش های زیست محیطی پیرامون خود مسئول باشند و سازمان حفاظت محیط زیست را حفاظت از عرصه های طبیعی و گونه های جانوری یاری کنند.