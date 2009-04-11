به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، با توجه به اینکه سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، اداره کل بازرسی استان خراسان جنوبی نحوه استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اسراف را به تمام دستگاه‌ های اجرایی استان اعلام کرد.

مدیرکل بازرسی خراسان جنوبی به خبرنگار مهر گفت: امروزه جلوگیری از به هرز رفتن امکانات و سرمایه‌ ها نیاز به برنامه‌ ریزی صحیح و دقیق در سطوح خرد و کلان از سوی مسئولان جامعه دارد تا با سمت دهی هزینه ‌ها و مصارف در راستای استفاده بهینه و پرهیز از مصرف آن در زمینه‌ های غیر ضروری و تشریفاتی و نیز جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ ها، راه را به سوی نظام اقتصادی سالم و منضبط به منظور حصول عدالت اجتماعی هموار سازند.

عباس فرزادنیا افزود: بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع برنامه بازرسی با عنوان نظارت بر نحوه جلوگیری از اسراف و هزینه‌ های غیر‌ضروری توسط این اداره کل در سطح تمام دستگاه‌ های اجرایی در اواخر سال گذشته اجرا شد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و نامگذاری سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، با استناد به قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌ های غیر‌ضروری و جلوگیری از تجمل گرایی (مصوب 27/9/1370)، آیین ‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی (مصوب 21/11/1386) و ضوابط اجرایی بودجه سنواتی و همچنین بخشنامه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر صرفه‌ جویی در استفاده از امکانات (مصوب 22/1/1387) مصادیقی برای یادآوری و تأکید برای اجرا به عوامل تحت امر و ارسال نتیجه اعلام شد.