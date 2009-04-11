نژاد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای نظم بخشیدن به اماکن و معابر عمومی و پر رفت و آمد شهر بانه تمامی دستفروشانی که در اینگونه مکانها اقدام به خرید و فروش کالا و لوازم می کردند، جمع آوری و ساماندهی شدند.

وی ادامه داد: شهرداری بانه با همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی و سایر ادارات ذیربط و با اجرای طرحی به مدت 20 روز کاری تمامی افراد دستفروش را با استفاده از شیوه های مختلف جمع آوری و کار ساماندهی آنها را نیز آغاز کرده است.

شهردار بانه خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح یکی از مهمترین مشکلات این شهر توریستی حل و همکاری و تعامل بسیار خوبی نیز بین مردم و مسئولان برای این مهم به وجود آمد.

جهانی بیان داشت: با اجرایی کردن این طرح بیش از 400 نفر دستفروش در سطح معابر شهر بانه جمع آوری شده و عده ای از آنان که شغل مشخص و قابل توجهی نداشتند در یک بازار سرپوشیده ساماندهی و فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته کسانی نیز که از نظر وضعیت مالی در شرایط بسیار بدی قرار داشتند در اولویت به کارگیری در بخشهای خدماتی شهرداری بانه خواهند بود.

شهردار بانه عنوان کرد: وجود افراد دست فروش در مکانهای عمومی و معابر پر رفت و آمد علاوه بر افزایش ترافیک باعث به وجود آمدن مشکلات مختلفی به ویژه در حوزه های اجتماعی شده و شهرداری مجبور بود بخش زیادی از نیروی و هزینه خود را در این حوزه صرف کند.