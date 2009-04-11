به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپی که به واسطه یک بالون هلیوم و بیش از 2 سال گذشته به بالاترین لایه های اتمسفر منتقل شده بود، اطلاعات و دیدگاهی جدید را از شکل گیری اولین کهکشانها در بیش از 7 بیلیون سال پیش به دانشمندان بین المللی ارائه کرد.

تلسکوپ BLAST با وزنی برابر 2 تن در دسامبر سال 2006 به ارتفاع 36 کیلومتری از اتمسفر زمین فرستاده شد و پس از آن به مدت 11 روز به مشاهده نورهایی پرداخت که از ستاره های جوان موجود در کهکشانهای فعال و مولد ستاره ناشی می شد.

اکنون دانشمندان، اولین یافته های خود را از این دقایق ناشناخته از تاریخ جهان هستی یعنی زمانی که جهان تنها چندین بیلیون سال سن داشته است ارائه کردند. بر اساس این یافته ها نور کهکشانهای جوان توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست زیرا این نورها از طیفهای نوری فرا مادون قرمز و ساب میلیمتری هستند.

در حالیکه کهکشانهای ساب میلیمتری برای اولین بار در حدود 10 سال پیش کشف شدند، ردیابی آنها از زمین به دلیل وجود مانعی به نام اتمسفر امری پیچیده به شمار می رفت زیرا آب موجود در لایه هایی زیرین اتمسفر، نور را در محدوده ساب میلیمتر جذب می کند.

بالن هلیومی در این موقعیت بهترین گزینه ای بود که توانایی حمل تلسکوپ را بر فراز سطح مزاحم اتمسفر داشت. به گفته دانشمندان، تلسکوپ BLAST بزرگترین تلسکوپی است که تاکنون توسط بالن هلیومی به اتمسفر زمین سفر کرده است. این تلسکوپ در دوره 11 روزه رصد در اتمسفر موفق شد موجودیت 10 برابر کهکشانهای ساب میلیمتری که تا کنون و طی 10 سال گذشته کشف شده است را به ثبت برساند.

این کهکشانها متفاوت از کهکشانهایی که امروزه تصاویر آنها مشاهده می شود، بسیار درخشان بوده و میزان ستاره سازی آنها نسبت به کهکشانهای معمولی 100 برابر است. بیش از 70 درصد از این کهکشانها را نور طیف مادون قرمز تشکیل می دهد.

جمع آوری اطلاعات به دست آمده از این تلسکوپ توسط دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا و با صرف 2 سال زمان ممکن شد. با وجود اینکه در هنگام فرود بالن به دلیل ایجاد اختلال در چتر نجات خسارت هایی به تلسکوپ وارد آمده بود، دانشمندان توانستند تمامی اطلاعات ثبت شده در این تلسکوپ را احیا کرده و مورد استفاده قرار دهند.

بر اساس گزارش سی بی سی، محققان امیدوارند اطلاعات BLAST بتواند اطلاعات با ارزشی را به منظور هدایت تلسکوپ فضایی "هرشل" که در ماه آینده به فضا پرتاب خواهد شد به آژانس فضایی اروپا ارائه کند. این تلسکوپ برای ردیابی کهکشانهای ساب میلیمتری از تجهیزاتی مشابه تجهیزات BLAST استفاده خواهد کرد.